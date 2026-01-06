38歲女星許允樂去年初大方認愛小6歲男友李玉璽後，同年12月就驚喜宣布婚訊，外界也紛紛獻上祝福。而已升級為夫妻的兩人在4日甜蜜放閃，許允樂PO出一系列李玉璽手機拍下的男友視角美照後，羞喊「老公」，直接把粉絲甜翻，羨慕狂喊「好有愛的畫面」。

許允樂在4日於Threads上傳多張美照，有她在吃東西、在大街上看向鏡頭、認真看菜單等畫面，寫下：「我在男友手機裡的照片們，啊不對，是老公」，還放上害羞臉紅的表情符號。原來照片竟然都是出自李玉璽，超甜的男友視角照，與許允樂羞喊老公的模樣，都把粉絲們甜翻。

▲許允樂（如圖）PO出李玉璽拍的男友視角照。（圖／許允樂Threads@byleway）
▲許允樂（如圖）PO出李玉璽拍的男友視角照。（圖／許允樂Threads@byleway）
許允樂放閃李玉璽　粉絲甜翻喊：好有愛

許多粉絲看到後都直呼超羨慕，「一張照片的好與壞，從來不是技術，而是情感。這我給滿分」、「眼裡都是愛的表現」、「好有愛的畫面拍的好好」，也紛紛祝兩人幸福。

李玉璽娶回許允樂　她開心PO求婚照

李玉璽在上個月17日宣布與許允樂結婚的喜訊，外界都紛紛獻上祝福。而之後許允樂也於IG透露自己在12月13日被李玉璽求婚，寫下自己被求婚當天還去完成了一場演講，沒想到回家後就被求婚，「演講後回到家，發現家裡好多人，走上樓，還有穿西裝抱著吉他的男朋友」，透露自己當天還被朋友提醒不要穿西裝，原來是親友們早就串通好，當天是自己的「被求婚日。」

接著許允樂曬出自己和李玉璽深情對看的照片，可以看見她開心地嘟著嘴巴盯著李玉璽，手上抱著一束非常漂亮的玫瑰花，背景都是金銀色氣球，而李玉璽握著許允樂的手，曬出了無名指上鑲有大大鑽石的鑽戒，她寫下「謝謝老公，謝謝朋友們」，流露出滿滿的幸福氣息。

資料來源：許允樂Threads


