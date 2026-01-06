我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒前西武獅王牌投手今井達也，正式踏上美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台，他也於今（6）日於德州休士頓太空人主場「大金園區」（Daikin Park）舉行加盟記者會，並宣告合約內容為3年總值5400萬（約為17億台幣），其中包含2026、2027年球季結束後的跳脫權，另依投球局數設有激勵獎金條款。對此今井達也也在記者會中透露自己的喜悅，更是分享陣中一名明星隊友已經向他表示歡迎。回顧談約過程，今井達也坦言在交涉期限前一刻仍充滿不安，他直呼「直到真正完成簽約前，都在懷疑自己是否能站上大聯盟，甚至有好幾晚睡不著。」最終成功登陸大聯盟，他也將感謝之情獻給西武球團與家人，並表示希望為支持自己的人拚下世界大賽冠軍。今井達也最終獲得太空人3年總值5400萬（約為17億台幣）的合約，特別的是合約內容包含2026、2027年球季結束後的跳脫權，也代表今井達也若在大聯盟表現出色，是隨時能夠跳出現有合約，去追求更大的合約。今井達也也透露，在確定加入太空人後，當天早上透過社群媒體收到新隊友、通算227救援成功的左投守護神哈德（Josh Hader）傳來歡迎訊息，對方不僅表示「歡迎來到休士頓」，還主動留下電話號碼。今井達也也幽默回應，希望能「用160公里的球速回報這份心意」。現年28歲的今井出身作新學院高中，2017年選秀首輪加盟西武，生涯累積58勝45敗、防禦率3.15。上季更繳出10勝5敗、防禦率1.92、178次三振的頂尖表現。太空人為近年美聯強權，曾2度奪下世界大賽冠軍，今井達也也成為隊史第4位效力的日本選手。