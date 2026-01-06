我是廣告 請繼續往下閱讀

透過入札制度正式挑戰大聯盟的日本強投今井達也，今（6）日在德州休士頓舉行加盟記者會。穿上太空人隊嶄新球衣的他，除了展現對於新賽季的強烈企圖心，更在受訪時拋出震撼彈，為了備戰大聯盟菜鳥年以及照顧家庭，他將不會參加本屆的世界棒球經典賽（WBC）。在記者會上，今井達也顯得神采奕奕。談到最終情定休士頓的原因，他表示：「在眾多對我有興趣的球隊中，太空人給予我的評價最高。更重要的是，這支球隊讓我強烈感受到『想一起奪冠』的氛圍，這是我決定加盟的最大關鍵，我的目標就是要在這裡拿下世界大賽冠軍。」對於即將面對的大聯盟環境，今井也做好了心理準備。他坦言，美職與日職最大的不同在於頻繁的時區移動以及更短的先發輪值間隔，「第一年肯定會很辛苦，但我必須盡快適應這些差異，希望能縮短磨合期，早日融入球隊體系，成為即戰力。」回顧這段漫長的談判過程，今井達也罕見吐露脆弱一面。由於合約直到期限截止前最後一刻才敲定，他苦笑著說：「老實說，那段時間非常不安，腦中常浮現『真的能去大聯盟嗎？』的念頭，甚至有好幾天都緊張到睡不著覺。」他也特別提到經紀人波拉斯（Scott Boras），表示自己大約是4年前與波拉斯簽約，才開始萌生挑戰大聯盟的念頭，「是他在這段時間讓我相信自己的可能性，真的很感謝所有支持我的人，為了回報大家，我更要努力拚一座冠軍。」至於外界最關心的 WBC 參賽意願，今井達也在記者會上給出了明確答案：「目前沒有參賽計畫。」他解釋，由於是旅美第一年，加上還有家庭因素，行程實在太過忙碌，因此決定忍痛放棄披上國家隊戰袍的機會，專注於大聯盟春訓的調整。