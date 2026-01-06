我是廣告 請繼續往下閱讀

日本投手今井達也透過入札制度以3年最高6300萬美元（約新台幣19.8億元）身價加盟休士頓太空人，於今（6）日在球隊主場「大金球場（Daikin Park）」舉行盛大的加盟記者會。這位27歲的強力右投一開場就展現美式幽默，用流利的英文大喊：「What’s up? H-Town（休士頓的大家好嗎？）」這句道地的問候瞬間引爆全場笑聲，也讓他迅速擄獲了德州媒體的心。除了風趣的開場白，外界焦點全鎖定在他那份極具創造性的合約結構上。今井達也是在談判大限前一天才與太空人達成共識，這份合約保障額為3年5400萬美元（約新台幣17億元），若加上激勵獎金，例如本季投滿100局可獲300萬美元，且連動提升後兩年的基本年薪至2100萬美元，合約總值最高可達6300萬美元。最令人驚訝的是，合約中附帶了「每個賽季結束後皆可執行逃脫權（Opt-out）」的條款。這意味著，如果今井在 2026 年賽季投出身價，他最快在今年季後就能跳脫合約，重新投入自由市場爭取更大張合約。這種給予入札球員極大自由度的合約模式，創下了日本旅美球員的史上首例。這份合約的幕後推手、王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）也出席了記者會，並親自解析這份合約的精妙之處，「不僅是今井，任何日本選手從日本職棒轉戰大聯盟時，因為在美國沒有實績，球團與我們都需要時間評估他的適應能力。」波拉斯指出，這種結構對雙方都是「雙贏」：球團不用承擔長約風險，球員若表現優異則有重新議價的機會。「事實上，太空人之所以認為今井能無縫接軌，是看中他優異的防守能力，以及他的投球型態非常適合這座球場。」