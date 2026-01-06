美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）根據《Fansided》記者羅特曼（Zachary Rotman）指出，道奇在上賽季完成世界大賽二連霸後，下賽季將以爭取三連霸為目標，對此球隊在休賽季補強成為關鍵，羅特曼表示道奇內部可能評估爭取明星外野手塔克（Kyle Tucker）尋求組建聯盟最強打線。
道奇評估爭取塔克 有望組聯盟最強打線
塔克是目前市場上少數仍具頂級影響力的自由球員之一，同時守備位置符合道奇的補強需求。羅特曼分析，若塔克能排在大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）之後打線，對手在投手調度上將面臨極大壓力。
羅特曼也提到，道奇是否願意再度投入一紙長年期高額合約仍有變數。但若塔克考慮接受短期且年均薪資較高的合約形式，道奇將具備足夠彈性進行評估，並可能因此在季後賽競逐中占據更有利位置。
塔克上季出賽136場，打擊成績為打擊率0.266、上壘率.377、長打率.464，整體 OPS 為.841，另有25支二壘安打、22支全壘打與73分打點。他在防守端同樣具備水準，生涯曾獲得金手套肯定，整體攻守表現穩定，被視為能立即提升外野戰力的人選，也可視為相較於現有外野輪值的升級方案。
自由市場降溫 塔克仍未找到新東家
外界預估，塔克的市場行情可能接近4億美元（約合新台幣120億）不過，隨著自由市場逐漸降溫，若合約談判進展有限，不排除塔克最終接受較短期、但薪資結構集中的合約方案。
資料來源：《The Sporting News》
