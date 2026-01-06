美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）根據《Fansided》記者羅特曼（Zachary Rotman）指出，道奇在上賽季完成世界大賽二連霸後，下賽季將以爭取三連霸為目標，對此球隊在休賽季補強成為關鍵，羅特曼表示道奇內部可能評估爭取明星外野手塔克（Kyle Tucker）尋求組建聯盟最強打線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇評估爭取塔克　有望組聯盟最強打線

塔克是目前市場上少數仍具頂級影響力的自由球員之一，同時守備位置符合道奇的補強需求。羅特曼分析，若塔克能排在大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）之後打線，對手在投手調度上將面臨極大壓力。

羅特曼也提到，道奇是否願意再度投入一紙長年期高額合約仍有變數。但若塔克考慮接受短期且年均薪資較高的合約形式，道奇將具備足夠彈性進行評估，並可能因此在季後賽競逐中占據更有利位置。

塔克上季出賽136場，打擊成績為打擊率0.266、上壘率.377、長打率.464，整體 OPS 為.841，另有25支二壘安打、22支全壘打與73分打點。他在防守端同樣具備水準，生涯曾獲得金手套肯定，整體攻守表現穩定，被視為能立即提升外野戰力的人選，也可視為相較於現有外野輪值的升級方案。

自由市場降溫　塔克仍未找到新東家

外界預估，塔克的市場行情可能接近4億美元（約合新台幣120億）不過，隨著自由市場逐漸降溫，若合約談判進展有限，不排除塔克最終接受較短期、但薪資結構集中的合約方案。

資料來源：《The Sporting News

更多大聯盟相關新聞：

MLB／今井達也正式加入太空人！坦言緊張　意外收到明星隊友祝賀

MLB／道奇2026薪資高達111億挨批！克蕭重砲回擊：搞不懂那些老闆

MLB／道奇前重砲變18.2億「薪水小偷」？官網撰文看好2026年爆發

相關新聞

MLB／看好村上宗隆有能力敲50轟　前日職洋投：他的力量非常瘋狂

MLB／貝林傑行情再飆升！老東家小熊半路殺出　洋基恐又搶輸人

MLB／巨人傳醞釀「2換1」交易！鄧愷威恐被送走　1特質很適合洛磯

MLB／金慧成恐遭交易？韓媒擔憂受岡本和真簽約「連鎖效應」影響