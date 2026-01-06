我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人（如圖）外型姣好，感情歷程不少。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人情史盤點！親吐感情觀：決不將就

▲王俐人（如圖）一度嫁給曾國銘，最後因遠距離情感走向分開。（圖／翻攝自王俐人臉書）

一度嫁曾國銘！王俐人被初戀男友以死相逼

▲王俐人（如圖）曾與初戀愛情長跑11年，2005年因生活觀念不合宣告分手。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人2021年與演員林琮軒登記結婚，如今爆出離婚收場，對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問王俐人，截稿前尚未得到回覆。

49歲女星王俐人今（6）日爆出與小7歲老公林琮軒離婚，4年婚姻快要玩完，盛傳2人因價值觀、金錢觀不合產生摩擦，引起外界關注。而外型姣好的王俐人，過去感情經歷不少，像是初戀長跑11年，男方多次以死相逼挽留，與相識20多年的王少偉傳出緋聞，一度嫁給曾任新航台灣分公司總經理曾國銘，2017年和餐飲小開常家豪談了8個月短命戀曲，以上回顧《NOWNEWS今日新聞》一次全整理。王俐人2017年11月和常家豪從朋友變戀人，多次公開大方曬恩愛，一度因為她凸肚驚傳懷孕，怎料到了2018年6月，2人無預警傳出分手，事後女方證實此事，坦言彼此個性不同調，自己個性直爽，男方溫和慢熱，頻率不對，自然無罰溝通、磨合下去，交往期間不斷發生爭執，最後決定退回朋友關係。王俐人談起感情觀，非常正視自己的需求，也從不委屈、婉轉，相當認真看待每件事，相處標準要比當朋友階段來得嚴格、謹慎，王俐人面對感情看得坦然，不會為了趕著結婚生子或外界眼光而將就，交往3個月就可以知道彼此適不適合，不合就趕快分開，更不會像年輕時催眠自己「說不定有可能。」2013年4月，王俐人傳出將嫁給交往8個月的新航台灣分公司總經理曾國銘，2人在慈善工作上相識，男方2個月後告白成功，女方8月底赴新加坡見家長，進展神速，男方曾被王俐人讚性格體貼、細心，連王媽媽都收服，2人2013年6月原定結婚，卻因為男方因公繁忙，遠距離最終導致情感走向分開。最令人惋惜的，是王俐人的初戀，她與當時男友愛情長跑11年，兩人從16歲起相識相戀，陪伴彼此度過青春，卻在2005年因生活觀念不合宣告分手，女方曾坦言2人到交往後期，每次自己提分手，男方都以死相逼，上演八點檔戲碼，讓她瀕臨崩潰、深知真的走不下去。還有男星王少偉，王俐人與他相識20多年，曾是無話不談的好友，後來昇華為戀人，最終退回朋友關係，雙方至今仍維持友誼，「我們中間很多共同朋友，大家每天發文，私人生活我們都會看得到！」後來王少偉與許藍方傳出曖昧情，王俐人更是大方祝福，相當大氣。