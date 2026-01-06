A-Lin去年在台東跨年帶來精彩演出，串場主持笑料不斷引來話題，而她昨（6）日在IG曝光後台和其他女明星的互動，只見她一直問小師妹VERNA要怎麼遮副乳，結果VERNA不教她，讓她直接翻白眼走掉，還要導演把VERNA的聲音拉掉，讓粉絲看了笑喊，「妳快去拍八點檔！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲A-Lin（左）和小師妹VERNA常常上演小劇場。（圖／翻攝自IG@lulin168）
▲A-Lin（左）和小師妹VERNA常常上演小劇場。（圖／翻攝自IG@lulin168）
女明星勾心鬥角！A-Lin曝光演唱後台

A-Lin在IG上傳一段影片，只見她穿著白色無袖背心，看到VERNA的衣服側邊有做綁帶造型，問她怎麼綁，可以遮副乳，但VERNA卻說只是不想讓肩帶掉下來才縫起來的，不是為了要遮副乳，也沒有要教A-Lin的意思。

A-Lin給了VERNA一個客套微笑後，轉頭翻白眼，還碎念，「不想教就不想教，在那邊，年輕人就是這樣子。」下一秒對音控說，「她的聲音（卡掉）。」等到正式上台，兩人大合唱，只要輪到VERNA時麥克風就沒聲音。

A-Lin調皮寫下，「呂明星們的友誼，再不教就醬啊！哈哈哈哈」，隨後不忘替小師妹VERNA拉票，還Tag她的帳號，被網友說是最暖師姐，此次台東跨年，不只是大咖歌后們引來話題，就連VERNA都受到討論。

資料來源：A-Lin IG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-Lin（@lulin168）分享的貼文


 

看更多相關新聞

A-Lin講台語太萌！嗆後輩「姬仔位歹坐」粉笑歪：快找她演八點檔
A-Lin演唱會超ㄎㄧㄤ！歌迷點〈我都記得〉她卻不記得：我的歌？
心疼持修100次！台東跨年被老闆阿妹叫出列　大I人抖：沒說有這個

相關新聞

A-Lin原要當警察！爸媽《歌手》開口全場起雞皮　她笑：我爸有喝

A-Lin疫情飯店唱歌被投訴！道歉「哎呦威呀」粉笑：應該是沒投幣

烈酒女團合體！A-Lin感謝饒慶鈴「縣長大器」春風虧：姐還喝嗎？

A-Lin開唱歌迷玩手機！她滑IG發現被標記「還拍很醜」氣：想罵他