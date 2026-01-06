我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（左）和小師妹VERNA常常上演小劇場。（圖／翻攝自IG@lulin168）

A-Lin去年在台東跨年帶來精彩演出，串場主持笑料不斷引來話題，而她昨（6）日在IG曝光後台和其他女明星的互動，只見她一直問小師妹VERNA要怎麼遮副乳，結果VERNA不教她，讓她直接翻白眼走掉，還要導演把VERNA的聲音拉掉，讓粉絲看了笑喊，「妳快去拍八點檔！」A-Lin在IG上傳一段影片，只見她穿著白色無袖背心，看到VERNA的衣服側邊有做綁帶造型，問她怎麼綁，可以遮副乳，但VERNA卻說只是不想讓肩帶掉下來才縫起來的，不是為了要遮副乳，也沒有要教A-Lin的意思。A-Lin給了VERNA一個客套微笑後，轉頭翻白眼，還碎念，「不想教就不想教，在那邊，年輕人就是這樣子。」下一秒對音控說，「她的聲音（卡掉）。」等到正式上台，兩人大合唱，只要輪到VERNA時麥克風就沒聲音。A-Lin調皮寫下，「呂明星們的友誼，再不教就醬啊！哈哈哈哈」，隨後不忘替小師妹VERNA拉票，還Tag她的帳號，被網友說是最暖師姐，此次台東跨年，不只是大咖歌后們引來話題，就連VERNA都受到討論。