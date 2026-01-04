我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（左）講台語，連琟娜都忍不住笑場。（圖／翻攝自IG＠lulin168）

A-Lin在台東跨年晚會上自然的Talking獲得滿堂喝采，還有人敲碗她主持金曲獎，過去她的受訪短片也再度被翻出，其中她和歌手VERNA琟娜用台語互嗆聲，大家聽到A-Lin講台語，忍不住發笑，現在甚至出現找她演八點檔的許願，引來熱烈討論。A-Lin曾經上傳一支和琟娜在演唱會後台互嗆聲的影片，一開始兩人互捧唱得很好，沒想到下一秒進到化妝間，看到琟娜 坐在她的位置上，A-Lin開始用台語，「姬勒位，金價歹坐。」琟娜 傻眼問，「今天不是妳叫我來的嗎！」A-Lin繼續說，要不是主辦單位，希望節目豐富一點，也不會叫她來，還要她看看髮型師，上一次她來的時候，也是一個小歌手，現在只是在幫她弄頭髮。A-Lin的台語聽起來不是很到位，但卻非常認真想講出一個完整的句子，最後琟娜直接笑場，還虧，「到底在供啥，聽不懂。」事實上，這不是A-Lin第一次講台語，她之前在演唱會上也用台語「敬酒」，自嘲是很漂亮的丈母娘，要大家拿起酒杯，乾一下，當時就很多人發現，她講台語非常可愛。