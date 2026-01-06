根據《Beisbolfr.com》記者羅梅羅（Francys Romero）消息指出，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）巴爾的摩金鶯近期從讓渡名單中撿走「大聖誕（Big Christmas）」諾爾（Jhonkensy Noel）目前金鶯陣中擁有「北極熊」阿隆索以及哈勒戴（Jackson Holliday）《MLB》記者里爾（Jake Rill）表示，這是大聯盟史上最有節慶氣氛的球隊。
2024年曾打出好表現 諾爾上賽季低迷遭放棄
諾爾現年24歲，具備外野手、一壘手的守備經驗過去也曾單擔任指定打擊驗，但在大聯盟主要以外野出賽為主，防守評價中規中矩。2024年，諾爾出賽67場，繳出 39 支安打、7支二壘安打、1支三壘安打、13支全壘打與28分打點，打擊率0.218，且在當年美聯冠賽戰G3對洋基擊出關鍵追平轟，留下代表作。
上一季諾爾的表現明顯下滑，69場出賽中打擊率僅0.162，OPS 為.480，OPS+31，另有6支全壘打與 13 分打點，未能延續前一季的表現。最終在賽季結束後，諾爾被守護者放進讓渡名單中。
上賽季美東墊底 金鶯新賽季能否重振雄風
金鶯上季原本被寄予厚望，但最終僅拿下75勝87敗，在美聯東區墊底。新賽季即將面對競爭激烈的美聯東區，球團休賽季的積極補強。隨著人員逐步到位，金鶯能否在新球季一掃上賽季的低迷，重新在競爭激烈的美聯東區展現競爭力，仍需等新賽季開打才能揭曉。
資料來源：《The Sporting News》
