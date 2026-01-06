我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（右）去年與姊姊（中）一起為媽媽（左）慶祝70歲生日。（圖／蔡依林IG@jolin_cai）

天后蔡依林在去年底於台北大巨蛋一連3天舉行《PLEASURE》世界巡迴演唱會，踩30公尺巨蟒開場，還接連帶多個巨型動物出場，讓觀眾不管是聽覺還是視覺都非常震撼。但不料就連場外也很熱鬧，蔡依林媽媽黃春美化身最強後援，在大巨蛋外被目擊親自現身力挺愛女，只見已70歲的她凍齡有成，漂亮氣質的美貌一眼就被粉絲認出，紛紛要求合照，就跟小型見面會一樣。蔡依林在大巨蛋連3天開唱，吸引大批粉絲到場朝聖，不料場外竟也開起小型粉絲見面會。據《CTWANT》報導，蔡媽媽化身女兒的最強後援，親自現身為蔡依林應援。不少粉絲也一眼就認出蔡媽媽，紛紛要求合照。據悉，要求完美的蔡依林為了體能管理，還調整飲食內容，蔡媽媽連3天為女兒早晚親自煮魚湯跟雞湯，幫忙補充體力跟膠原蛋白，成為蔡依林這次演唱會的強力後盾。蔡依林這次演唱會規格非常高，斥資9億打造，帶給粉絲與眾不同的體驗。而在完成大巨蛋演出後，蔡依林將於3月開始進行中國巡演，預計會有超過30場次，涵蓋14座城市。目前已公布深圳、廈門、重慶的開唱時間與地點，售票資訊則尚未公開，上次沒能看到大巨蛋精彩表演的粉絲，可千萬別錯過。蔡依林《PLEASURE》演唱會耗資9億元成本，創下大巨蛋歷屆演唱會新高，也寫下多項驚人紀錄，是極為創新的嘗試。全場以寓言故事小說風格呈現，藉由5大敘事章節與6大世界觀場景串聯。除此之外，現場還主打最多樣與最新奇，近30項大型道具穿梭其中，還有多達20隻奇幻混種動物傾巢而出，將人間樂園變身為萬獸派對，還締造史上最狂開場，在開演短短10分鐘內，就以巨蟒繞場巡禮，讓觀眾看得目不轉睛。