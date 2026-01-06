NBA美國職籃（National Basketball Association）底特律活塞主場迎戰紐約尼克，尼克此戰進攻手感低迷，全隊僅靠布朗森（Jalen Brunson）一人苦撐，唐斯（Karl-Anthony Towns）全場僅拿6分，反觀活塞手感火燙，在第三節就將領先拉開至20分，終場活塞就以121：90擊敗尼克，尼克此戰不敵活塞後，近期吞下一波4連敗，與活塞勝場差距被拉開至4場。
尼克開局火燙 半場後逐漸低迷
雙方首節火力全開，布朗森單節砍下12分，活塞方面團隊單節投進4記三分球，康寧漢單節貢獻9分，首節打完活塞30：29領先尼克，第二節活塞維持手感，且持續衝擊尼克禁區，團隊單節拿下34分，反觀尼克進入第二節後手感降溫，單節只拿下25分，半場結束，活塞取得64：54領先。
活塞第三節拉開差距 賞給尼克4連敗
第三節活塞持續猛攻，反觀尼克僅靠布朗森一人獨撐，尼克第三節單節團隊僅拿下15分，而康寧漢一人單節就獨拿15分，活塞也將領先拉開至20分，末節尼克進攻依舊低迷，始終無法拉近落後，比賽剩餘8分鐘時，雙方開始陸續換下主力，比賽進入垃圾時間，終場活塞就以121：90大勝尼克。
康寧漢此戰僅出賽29分鐘，拿下全場最高的29分、13助攻、3籃板，艾維（Jaden Ivey）貢獻16分、3籃板，格林挹注17分、2籃板；尼克方面布朗森砍下全隊最高的25分、3籃板，麥克布萊德（Miles McBride）三分球9投6中，拿下17分，本場比賽手感不佳4投僅1中，全場只拿下6分。
資料來源：《NBA》
