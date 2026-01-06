我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平統治力不僅限於棒球場，現在連拉斯維加斯的賭盤也被他徹底征服。根據《洛杉磯時報》引用知名博彩公司「BetMGM」的數據報導，在剛結束的 2025 年賽季中，大谷翔平擊敗了眾多NFL美式足球巨星，成為全美賭客最愛下注的第一名選手。在美國，NFL向來是運彩市場的霸主，其整體的下注金額往往讓其他運動難以望其項背。不過，若將範圍縮小到「球員個人表現」的投注項目，大谷翔平展現了驚人的吸金能力。數據顯示，他的個人投注量超越了剛拿下超級盃冠軍的費城老鷹隊明星跑衛巴克利（Saquon Barkley），以壓倒性的優勢登頂全美第一。這些賭注不僅包含常規的「年度MVP」預測，絕大多數都是針對單場或系列賽表現的「特殊投注」。另一家運彩大廠「Caesars Sportsbook」就透露，在去年的世界大賽期間，針對大谷開設了許多令人瞠目結舌的盤口。這些瘋狂的選項包括「首打席全壘打」、「單場7打點以上」、「系列賽10安打以上」、「擊出470英呎（約143公尺）超大號全壘打」、「系列賽5轟」、「再見安打」，甚至還有難度極高的「單場雙響砲且投出10次三振」以及「系列賽累積20K」。雖然大谷最終在世界大賽並未達成上述這些如漫畫般的數據，但這些高賠率、高難度的選項依然吸引了大批賭客瘋狂下注，顯示出在球迷心中，大谷翔平是唯一能讓這些「鬼神數據」成真的男人。除了大谷之外，深受運彩迷喜愛的大聯盟球員清一色都是重砲手。排名第二的是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），第三至五名依序為費城人隊舒瓦伯（Kyle Schwarber）、水手隊勞雷（Cal Raleigh）以及藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。值得注意的是，儘管運彩在美國多州合法，但在道奇隊所在的加州目前仍屬禁止；此外，台灣對於國外運彩網站亦有相關規範，且在日本當地參與海外賭博亦屬違法行為。