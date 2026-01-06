我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊總教練烏度卡（Ime Udoka）於今（6）日證實，陣中全明星中鋒申京（Alperen Sengun）因右腳踝扭傷，預計將缺席大約10至14天。球團計畫在本周末對其傷勢進行重新評估，這對正處於西區季後賽卡位戰的火箭隊而言，無疑是一記重擊。現年23歲的申坤是在上週六（3日）對陣達拉斯獨行俠的比賽中受傷。當時比賽僅進行1分多鐘，他在一次爭搶籃板落地時不慎踩到對方球員腳部，導致右腳踝外側扭傷，隨後立即退場並缺席了該場剩下的比賽。作為2021年首輪第16順位新秀，申京在2024/25賽季首度入選全明星賽，本季（2025/26）持續進化。在受傷前的27場比賽中，他場均上場35.6分鐘，繳出22.6分、9.3籃板、6.7助攻、1.5抄截及1.0阻攻的全能數據，投籃命中率達51.2%。他不僅是球隊的籃板與助攻王，得分與防守表現也高居隊內前二，是火箭進攻體系的靈魂核心。火箭隊目前戰績21勝11負，暫居西區第5，距離第3名的湖人隊（22勝11負）僅有0.5場勝差。在申京缺陣的這兩週內，火箭將面臨嚴峻挑戰。所幸對火箭隊而言也有好消息，資深中鋒亞當斯（Steven Adams）在因右腳踝扭傷缺席兩場後，預計於周二對陣鳳凰城太陽的比賽中復出。在申坤養傷期間，亞當斯與卡培拉（Clint Capela）將共同扛起禁區重任，分擔得分與籃板壓力。