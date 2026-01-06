台股加權指數昨（5）日首度站上3萬點大關，不僅台積電再寫新紀錄，衝至1685元新天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）日前在臉書上透露，當初買了華邦電35張，均價大概25元，一度跌到13元都沒賣掉，最終在股價高點時賣掉12張，獲利6位數，他吐露心情說：「這中間大起大落，能堅持到現在不容易。」

華邦電飆漲　香蕉跌到13元都沒賣

昨日華邦電收盤95.5元，漲幅5.18%，香蕉透露自己當初買35張，均價大概25元，價格曾跌到13元，但一路漲到90元他都沒賣掉，他直言中間大起大落，能堅持到現在不容易：「帳面從四十萬到兩百多萬，中間不去多想。不是飆的可貴，是自己還在更可貴。」

香蕉投資秘訣曝光：跟著市場走

而香蕉在股價高點95元時賣掉12張，估計獲利84萬，他PO出和老婆的出遊美照說：「剛好能搞定一切旅途，每個月出國拍攝的經費，局部獲利後有下落了。」香蕉一直抱持著「跟著市場走，但生活費要有」的心態投資。

▲而香蕉（左）在股價高點95元時賣掉12張，估計獲利84萬，他PO出和老婆（右）的出遊美照說：「剛好能搞定一切旅途。」（圖／香蕉 王俊傑臉書）
他認為投資只是工具，生活才是目的，除了日常所需與調節部分個股獲利外，其餘就跟市場水位，替未來的日子儲備。並透露自己隨時都很謹慎，不會去冒超過自身負荷外的風險。

香蕉現身星宇航空股東會　遭虧：怎麼那麼好騙

香蕉去年現身星宇航空股東會，主動舉手發言跟董事長張國煒對話，當時他透露自己投入上百萬買星宇股票，是因為看到航空公司非常注重飛安，加上曾有一位座艙長寫親筆信表達一直很喜歡他的表演，讓張國煒笑虧：「你怎麼那麼好騙！」不過他的理財方法也引發網友熱議，靠著理財和勤儉37歲就賺到三間房。

資料來源：香蕉臉書

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

