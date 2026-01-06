我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑（右2）為媽媽慶生時，大方PO出與七七（左1）合照認愛。（圖／林俊傑IG@jjlin）

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）在去年底大方認愛小20歲中國網紅女友七七，據悉兩人是經友人介紹認識，已交往1年半。而今（6）日，有消息指出該名好友是台灣直播平台董事長，也是林俊傑的好哥們。除此之外，還傳出林俊傑當初對七七一見鍾情，就算有20歲年齡差，溝通也毫無阻礙，而七七也得到林俊傑父母認可，被當成林家準媳婦看待。林俊傑認愛七七後，外界都非常好奇兩人的戀愛故事。今日據《鏡週刊》報導，兩人是因台灣直播平台董事長牽線結緣並交往。據報導指出，林俊傑很喜歡看網紅直播，因此認識了直播平台董事長，交情非常好，還會一起露營，直播平台辦公室內，也有林俊傑送的公仔、藝術品等禮物。而在董事長的引薦下，林俊傑跟七七有了進一步的往來，而七七不管是外貌還是氣質，都符合林俊傑理想型，林俊傑可以說是對女友一見鍾情。雖然兩人有著20歲年齡差，但因為對於時尚、藝術品方面都很有興趣，所以溝通毫無障礙。據悉，林俊傑在2023年認識七七後，於隔年年中開始交往，至今已交往1年半。超寵女友的他，不只在工作都會與七七黏TT，也常常被捕捉一起在國外旅遊，林俊傑更是花錢不手軟，大方送七七多個精品名牌。而他的父母也對於兒子的女友非常滿意，幾乎是以準媳婦看待，就連工作人員都感覺到林俊傑對這次戀情的不一樣，直接把七七視為準林嫂。林俊傑與七七緋聞早在去年2月就開始傳出，但當時林俊傑並未承認，直到去年12月為媽媽慶生，才大方公開與七七合照。突然的認愛，讓外界都猜測兩人有結婚的打算，甚至開始懷疑七七是不是懷孕。而對此，經紀公司也做出回應：「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」，並否認懷孕傳聞。