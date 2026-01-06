我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊本季在西區戰績起伏不定，隨著交易大限逼近，球隊未來的方向再次成為焦點。勇士總教練科爾（Steve Kerr）近期在受訪時的一番「保守言論」引發軒然大波，他直言勇士不應再幻想年年爭冠，並暗示球隊不會為了短期成績犧牲未來資產。但這番言論隨即遭到美媒重砲抨擊，認為在柯瑞（Stephen Curry）仍繳出MVP等級數據的當下，採取保守策略簡直是「浪費柯瑞的時間」。科爾上週作客《The Tom Tolbert Show》時，對於球隊的現狀給出了極為現實、甚至被認為有些悲觀的評估。科爾表示：「我們的目標是擠進最後八強，給自己一個機會。但我不想讓任何人有不切實際的幻想，認為我們應該像過去一樣，年復一年地與聖安東尼奧馬刺或奧克拉荷馬雷霆競爭冠軍，那是不切實際的。」科爾進一步解釋，他不希望勇士重蹈其他球隊的覆轍，為了追求球星而耗盡資產，「你看看那些為了球星付出一切的球隊，現在卻陷入困境，像是快艇、太陽、公鹿，他們都沒有選秀權了。如果你太過冒險和不負責任，真的會把自己逼入絕境。」然而，科爾口中的「負責任」，在美媒眼中卻是對超級巨星的辜負。專欄分析指出，科爾似乎忘記了陣中王牌柯瑞依然處於巔峰狀態。儘管已滿37歲，柯瑞本季場均攻下28.8分，高居生涯第四；真實命中率（True Shooting Percentage）高達64.2%，更是生涯第五高的水準。美媒分析師強調，柯瑞的表現絕非「賣情懷」的懷舊秀，而是實打實的統治力。「當你擁有一名這種等級的球員時，你至少擁有爭冠的機會。這就是為什麼把柯瑞如此神勇的賽季視為『不切實際』，是一種非常奇怪的立場。」報導中更犀利反駁科爾的觀點：科爾認為送出選秀權是「不負責任」的行為，但在柯瑞打出如此高效率賽季的此刻，球團若選擇囤積那些「可能永遠無法開啟奪冠窗口」的選秀籤，而選擇白白浪費柯瑞最後的巔峰歲月，這才是真正的「不負責任」。勇士目前戰績19勝17負，若無重大改變，恐將連續第三年陷入附加賽的泥淖。分析指出，雖然科爾列舉了其他球隊作為反面教材，但勇士隊擁有柯瑞就是最大的不同。美媒呼籲勇士高層應在2月5日的交易截止日前採取果斷行動，而不是為了所謂的「長期資產」，讓這位隊史最偉大球星的精英賽季付諸流水。