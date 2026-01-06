NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆今（6）日主場迎戰夏洛特黃蜂，雷霆本場比賽手感不佳，僅靠「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）苦撐，反觀黃蜂三分手感火燙，全場37投19中，米勒（Brandon Miller）拿下全場最高的28分，終場雷霆在主場97：124慘輸黃蜂，寫下本季單場最大輸球分差，同時也吞下本季第二次連敗。
黃蜂三分手感火燙 雷霆先發五虎手感不佳
兩隊在首節就開啟「互轟模式」雷霆米切爾（Ajay Mitchell）單節拿下10分，亞歷山大單節也砍下10分，黃蜂首節團隊投進4記三分球，克努佩爾（Kon Knueppel）拿下8分，首節結束雙方戰成33：33平手。第二節雷霆進攻當機，反觀黃蜂在外圍持續開火，單節團隊再砍進6記三分球，單節打出34：17的猛烈攻勢，半場結束黃蜂67：50領先雷霆。
第三節雷霆依舊找不到手感，僅靠亞歷山大一人苦撐，黃蜂方面克努佩爾單節再拿下8分，米勒投進3記三分球拿下9分，第三節打完，黃蜂領先雷霆多達28分，末節初期雷霆未能將落後縮小，在比賽剩餘8分鐘時，雙方換下主力球員，比賽進入垃圾時間，最終黃蜂以124：97大勝雷霆。
寫本季最大輸球分差 雷霆狀態陷低迷
雷霆此戰慘輸黃蜂27分，創下本季單場最大輸球分差，此外也吞下本季第二次連敗，雷霆開季曾打出一波24勝1敗的絕佳戰績，但近期球隊似乎陷入低潮，近12場比賽僅拿下6勝6敗。
黃蜂本場比賽團隊三分球37投19中，米勒拿下全場最高的28分，鮑爾貢獻16分、2助攻，克努佩爾三分球7投5中，拿下23分、5籃板、5助攻；雷霆亞歷山大拿下全隊最高的21分、6助攻，威廉斯（Jalen Williams）拿下全隊次高的16分、4助攻，值得一提的是，雷霆先發5人，本場比賽正負值都為-20或以上，成為吞敗關鍵。
資料來源：《NBA》
