根據知名記者西特里（Evan Sidery）消息指出，NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿與沙加緬度國王，近期就拉文（Zach LaVine）交易案展開對話，據傳公鹿願意拿出庫茲馬（Kyle Kuzma）與波提斯（Bobby Portis）作為交易籌碼，但國王方面堅持要公鹿在交易案中加入2031年首輪選秀權，公鹿對此則持保留態度。
字母哥動向不定 公鹿不敢貿然行動
由於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未來動向仍存在不確定性，公鹿對於交出首輪籤持保留態度，成為雙方談判的主要分歧。本季拉文場均可貢獻 20.2分，投籃命中率48.7%，三分球命中率38.8%，進攻效率維持在不錯水準。他本季年薪為4750萬美元，並保有2026-27賽季價值約4897萬美元的球員選項。
庫茲馬本季場均12.8分、4.9籃板與2.3助攻，整體投籃命中率達51.1%，但三分球命中率僅 30.7%，在空間方面的影響有限。本季是波提斯在效力公鹿的第六個賽季，場均繳出13.2分與6.5籃板，仍是球隊輪換中的重要前場戰力。
國王戰績差 預計開啟「甩賣模式」
國王本季戰績差強人意，目前僅拿下8勝28敗，在西區排名倒數第二，球隊預計將會開啟重建模式，除拉文外，德羅贊（DeMar DeRozan）、蒙克（Malik Monk）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）以及艾利斯（Keon Ellis）預計都將被國王擺上交易桌。
資料來源：《BasketNews》
