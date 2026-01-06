我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬筱梅（如圖）懷孕7個多月，已經變胖7公斤，產後將飛到台灣坐月子。（圖／翻攝自Mandy小紅書）

馬筱梅挺7月大孕肚變胖！認了：要回台灣坐月子

▲汪小菲（左）、馬筱梅（右）結婚近2年，即將迎來新生兒。（圖／翻攝自時尚新娘官方微博）

中國富商汪小菲2024年5月與台灣醫美顧問馬筱梅（Mandy）結婚，去年5月女方宣布懷孕，如今懷胎7個月的她，近日在鏡頭前大方掀起衣服展現孕肚，透露已經變胖7公斤，即將飛回台灣坐月子，產後1個月再返至北京，看得出馬筱梅對於身形變化相當坦然，即將升格當媽的心情歡喜到藏不住，許多粉絲湧入祝福打氣。馬筱梅近日於直播時公開7個多月孕肚及身形，透露懷孕前期看不太出來肚子變化，如今自己已經變胖了7公斤，也讚腹中的寶寶很懂事，不會亂鬧、胎動症狀鮮少，沒給她造成太大的負擔，「有的寶寶就是這樣很貼心」，馬筱梅也透露產後會飛到台灣坐月子，1個月後才返回北京。另外，馬筱梅日前也穿著睡衣露面示人，被網友質疑：「生孩子是為了爭家產？」她見狀臉色大變：「爭什麼家產？你們不是老說他破產嗎？我生孩子，是因為我覺得自己能負責，並不是為了誰生孩子」並透露與汪小菲已逝前妻大S（徐熙媛）約定好，會悉心照料其留下的子女。當時，馬筱梅語氣不耐地說，與汪小菲結婚後，外界頻頻拿自己與大S比較，甚至牽連對方留下來的一對子女，她實在忍無可忍，於直播中強調，大S離開前與自己便有良好溝通，一直努力做好祂委託的事，「跟祂約定了就得做到，沒必要造成我們倆對立！」關於汪小菲身家眾說紛紜，其創立的麻六記餐飲事業於對岸市場蓬勃發展，市值總額已達85億人民幣，而汪小菲的個人資產也突破25億，與大S離婚前、夫妻共同財產約10億相比，資產翻倍增長，生意做得很大，汪小菲身家至少約43億台幣，實際數目不得而知。