我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊與鳳凰城太陽隊的常規賽於今（6）日上演戲劇性對決。火箭前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在比賽倒數1.1秒時，頂住壓力投進決定勝負的關鍵三分球，幫助火箭最終以100：97險勝太陽。這不僅是火箭本賽季第三度戰勝太陽，也讓這場充滿「恩怨情仇」的對決畫下精彩句點。儘管杜蘭特今晚手感欠佳，三分球12投僅2中，但他展現了巨星價值，在比賽最關鍵的時刻毫不手軟命中準絕殺。全場杜蘭特貢獻26分、10籃板與4助攻。賽後談到面對前東家投進絕殺球，杜蘭特顯得相當激動。他坦言鳳凰城是他原本不想離開的地方：「這是我第一次——我不想說得太戲劇化，但我確實是被『踢出』那裡的。我感覺自己成了過去幾年球隊問題的替罪羊。所以能擊敗他們並投進絕殺球，感覺非常好。」太陽隊昨日才在鳳凰城力克雷霆，今日隨即飛往休士頓作客，體能顯然受到考驗。雖然太陽一度在第三節領先達13分，但隨後陷入得分荒，在長達12分鐘內僅得11分。比賽最後29秒雙方平手，太陽球星布克（Devin Booker）選擇單打伊森（Tari Eason），但在強大防守壓力下投出麵包球（Air-ball），造成進攻違例。布克全場攻下27分、6助攻，但在關鍵時刻的戰術執行受到質疑，最終未能阻止球隊落敗。本場比賽過程波折不斷，首節即發生嚴重的計分板與計時器技術故障，比賽因此一度中斷12分鐘。由於設備無法同步，現場官員甚至採取人工計時與人工報分，廣播員隨時朗讀比分與時間，並在進攻時間即將終了時親自讀秒。當節末結束時，現場更一度改用「氣喇叭」代替損壞的鳴笛系統，成為罕見的比賽奇景。火箭隊在主將申京（Alperen Sengun）缺陣的情況下，依然展現強大的籃板實力。儘管太陽隊在進攻籃板表現不俗，但火箭利用二次進攻機會以21-5領先太陽，成為贏球基石。太陽隊後衛艾倫（Grayson Allen）缺席9場後回歸，雖然手感冰冷6投0中，但貢獻了4次抄截與6次助攻。贏得此戰後，火箭隊戰績提升至22勝11負，穩居西區前段班；而太陽隊則在硬仗後顯露疲態，目前戰績為21勝15負。