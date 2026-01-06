我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）在今（6）日對決前東家鳳凰城太陽比賽中，於關鍵時刻飆進致勝三分彈，率火箭以100：97氣走對手。這場勝利對KD來說意義非凡，賽後他罕見地向媒體宣洩情緒，直言自己去年在太陽隊被當作失敗的「代罪羔羊」，如今能親手擊敗拋棄他的球隊，感覺「特別痛快」。「我不想把話說得太戲劇化，但事實就是如此。」杜蘭特在賽後接受《運動畫刊》等媒體訪問時，語氣中難掩激動，「那種被踢出球隊的感覺，讓我覺得自己好像背了去年球隊所有問題的黑鍋。所以是的，能擊敗他們並投進致勝球，這感覺真的很棒。」杜蘭特坦承，面對曾經效力卻將他交易出去的球隊，確實讓他更有動力，「當你是被交易走的那一方時，再次面對他們，心裡肯定會憋著一股氣，想要證明些什麼。」回顧杜蘭特在太陽的三個賽季，他依舊繳出神級數據，平均攻下26.8分、6.3籃板與4.6次助攻，並兩度入選全明星賽與一次年度第二隊，但球隊的季後賽之路卻始終坎坷。杜蘭特在太陽的第一年於季後賽次輪不敵金塊；隔年首輪慘遭灰狼橫掃出局。到了去年（2024-25賽季），太陽團隊防守效率跌至聯盟倒數第28名，最終連附加賽都沒得打。儘管球隊問題盤根錯節，但身為頭號球星的KD 似乎承受了最大的輿論與內部壓力。太陽隊在去年季中交易截止日前就曾試圖兜售杜蘭特未果，最終在2025年7月透過一筆史詩級的「七方大交易」將他送往火箭。隨後，KD與火箭簽下了一紙2年9000萬美元（約新台幣28.3億元）的延長合約，在德州休士頓展開生涯新篇章。儘管復仇成功，但談起與鳳凰城的恩怨，KD的言語中仍帶有一絲受傷。「那種感覺很糟，你被當作所有問題的戰犯。這讓我很受傷，因為我曾對太陽隊、對鳳凰城以及整個亞利桑那州，投入了我所有的努力、愛與關懷。」