2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，衛冕軍日本武士隊後援投手大勢（翁田大勢）已經開始進行自主訓練，據《體育報知》報導，大勢已將備戰重心放在3月6日對上中華隊的首戰。這份動力源自於去年的「日韓交流賽」，當時他帶著1分領先登板關門，卻遭韓國隊金周元敲出追平砲，他心有不甘，「那次是以令人懊悔的形式結束，希望這次能發揮實力幫助球隊，一定要成功。」
大勢備戰經典賽 已開始展開訓練
日本隊去年12月底率先公布首波8人名單，除了洛杉磯道奇隊大谷翔平是「二刀流」球員外，其餘的選手皆是投手，其中包含聖地牙哥教士隊松井裕樹、洛杉磯天使隊菊池雄星、北海道日本火腿鬥士隊伊藤大海、千葉羅德海洋隊種市篤暉、西武獅隊平良海馬、阪神虎隊石井大智以及讀賣巨人隊大勢。
為了備戰3月的經典賽，大勢已經開始自主訓練，據《體育報知》報導，大勢練投時，剛猛的球威令全場震驚，壓低重心的投球動作，讓球精準控進捕手手套中。與大勢一同參與傳接球的高梨雄平、堀田賢慎紛紛驚嘆，「他已經進入比賽狀態了」、「這球威太狠了」。
鎖定對中華隊首戰登板 大勢對去年日韓交流賽心有不甘
對於備戰狀態，大勢表示，「因為這次賽季開打得早，為了能發揮應有的水準，調整進度也會隨之提前。」《體育報知》指出，大勢已鎖定60天後（3月6日）對上中華隊的首戰，正按部就班調整中。這是大勢入選經典賽國手後首次出現在大眾面前練球，他在重訓結束後進入室內練習場，確認手感厚揮臂投球。
相較於去年2月9日春訓才進入牛棚，大勢甚至連去年年底都在巨人球場訓練，展現出超越往年的超快調整速度。而支撐著大勢的這份動力來自於心中的遺憾，當日本隊監督井端弘和稱其能勝任第8、9局的投手時，大勢主動提到去年11月對韓國的交流賽，「真的很抱歉。」
當時日本隊在第9局領先1分，大勢在兩出局後挨了金周元的追平砲，「那次是以令人懊悔的形式結束，希望這次能發揮實力幫助球隊，一定要成功。」上屆經典賽，大勢也入選日本隊，他親眼見識到大谷翔平等一流球星的賽前準準備，成為他的最大收穫，此次再與前輩們入選首波名單，大勢說，「希望能吸收優點，學習他們對待棒球的態度。」
