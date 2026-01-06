我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美媒《The Athletic》分析，金慧成的跑壘與守備已達大聯盟水準，但打擊仍有致命傷，特別是容易追逐好球帶下方的壞球。（圖／取自道奇X）

▲韓媒《Sports Seoul》分析指出，雖然日本隊投手戰力強悍，但在「中線內野」領域，南韓憑藉金河成與金慧成的雙金組合，優勢遠超日本。（圖／美聯社／達志影像）

韓國代表隊為了在2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）洗刷連三屆止步預賽的恥辱，全力徵召旅外戰力。根據今（6）日最新消息指出，效力於洛杉磯道奇的韓籍工具人金慧成，已正式獲得球團許可，將參加1月9日起在塞班島舉行的韓國隊第一階段集訓。這名剛品嚐過世界大賽冠軍滋味的「彗星」，將攜手金河成組成亞洲最強「旅美黃金二游」，成為台灣隊在3月8日台韓大戰中最需警戒的強打之一。在許多訪問都能看見金慧成對於披上國家隊戰袍的渴望卻非常強烈，他曾直言：「國家隊是所有選手的夢想，我一直將打經典賽設定為目標。」為了參與塞班島集訓，他多次向道奇球團申請並獲得答覆，足見其為國效力的決心。回顧金慧成的大聯盟處女賽季，他的表現猶如過山車。開季首月曾寫下打擊率0.422的驚人數據，但明星賽後陷入低潮，最終以2成80打擊率、3轟、17分打點、13次盜壘，以及OPS 0.699的成績作收。美媒《The Athletic》分析，金慧成的跑壘與守備已達大聯盟水準，但打擊仍有致命傷，特別是容易追逐好球帶下方的壞球。為了能在道奇隊站穩腳步，金慧成目前正努力微調打擊姿勢，他表示：「畢竟改變的時間不長，還沒完全內化成我自己的東西，這就是我現在努力訓練的原因。」這套正處於「內化階段」的打擊姿勢，在經典賽上能發揮多少威力，將是各方關注焦點。韓國隊在經典賽的表現近10年陷入低迷，自2009年後已連續三屆止步預賽。本次韓國隊被分 C組，與日本、台灣、捷克及澳洲爭奪八強門票。韓媒《Sports Seoul》分析指出，雖然日本隊投手戰力強悍，但在「中線內野」領域，韓國隊憑藉金河成與金慧成的雙金組合，優勢遠超日本。上屆2023經典賽，金慧成繳出高達5成的打擊率並貢獻3分打點，是陣中的進攻箭頭。3月8日上演的「台韓大戰」，被視為分組前二的關鍵決定戰，屆時金慧成將帶著道奇隊的奪冠經驗與全新的打擊武裝，率領韓國隊威脅台灣隊的防線。