日本職棒（NPB）讀賣巨人隊主砲岡本和真日前確定與美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥隊簽下4年6000萬美金（約18.8億新台幣）的合約，成功入札完成「美夢」。新賽季巨人隊將面臨「後岡本時代」，球隊老闆山口壽一今（6）日出席聯盟的新年互禮會，談到岡本的離隊，他給予祝福，並直言岡本的離開會有新的選手成長，至於17億日圓的入札金（約3.4億新台幣）該如何使用，山口直言，會繼續補強，不會在此劃下句點。
岡本和真加盟藍鳥隊 山口壽一點名新秀石塚裕惺接棒
巨人隊主砲岡本和真日前以4年6000萬美金加盟多倫多藍鳥隊，確定了新球季的落腳處。據《Daily Sports》報導，巨人隊老闆山口壽一表示，「那是一支強隊，且是有助於他發揮的環境，我認為這符合他本人的心願。」雖然巨人隊今年球季將失去絕對的主砲岡本，但山口表示，「我相信一定會有新的選手成長起來。」
山口特別點名2年級生石塚裕惺，盼這位新秀能成為未來的主砲人選，石塚在2024年選秀第一輪入隊，去年在二軍出賽55場，繳出3成27的好表現，不過在一軍僅繳出9打數1安打、打擊率1成11的成績。
17億入札金該怎麼用？ 山口壽一：「持續補強」
巨人隊預計會收到17億日圓的入札金，山口表明會將這筆金額用於「強化球隊」，這個休賽季，巨人隊已經簽下了惠特利（Forrest Whitley）、馬塔（Bryan Mata）、霍華德（Spencer Howard）3位新洋投，以及新洋砲道爾貝克（Robert Dalbec），洋將戰力相當充足，然而山口明確表示，「補強不會在此畫下句點。」
他進一步指出，考量到春訓後的狀況以及進入夏天的體力對策，「必須抱持著即使球季開始後，也要不斷進行補強準備的心態。」為了奪下闊別2年的央聯冠軍，巨人隊在岡本離隊後，展現出絕不放鬆補強戰力的姿態。
