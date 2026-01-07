隨著大聯盟春訓進入倒數一個月，底特律老虎隊是否會交易當家王牌史庫柏（Tarik Skubal）的傳聞再度掀起波瀾。儘管老虎隊目前傾向於留人，但ESPN資深內部人士傑西·羅傑斯（Jesse Rogers）在其「2026 年大膽預測」中投下震撼彈，他預測洛杉磯道奇隊將在今年7月交易截止日前，正式完成這筆足以改變聯盟版圖的超級交易。
兩屆賽揚獎得主入陣？道奇瞄準「三連霸」野心
剛蟬聯 美聯賽揚獎（Cy Young Award） 的史庫柏，無疑是目前大聯盟最強的左投。對於志在挑戰歷史性「三連霸」紀錄的道奇隊而言，史庫柏的加盟將與山本由伸、格拉斯諾（Tyler Glasnow）及大谷翔平組成史上最恐怖的先發輪值。
ESPN記者羅傑斯指出，道奇隊與其他球隊最大的不同在於他們擁有本錢與也有交易動機。首先是雄厚的籌碼， 道奇擁有足以打動老虎隊的高階農場新秀，且願意為了冠軍戒指犧牲未來。另外他們也願意不計代價的租借，即使史庫柏在 2026 年底將成為自由球員，道奇也有能力將他視為爭冠的「短租」戰力，而其他球隊則通常需要達成延長約共識才敢出手。
考量到 2027 年可能變動的經濟環境與薪資規定，道奇在今年夏天極有可能「梭哈（All-in）」。
老虎現在不賣 明年可能兩手空空
底特律老虎在2025年球季表現驚人，距離美聯冠軍賽僅一場之遙，這也是為何總經理哈里斯（Scott Harris）至今仍猶豫不決的原因。然而，現實是殘酷的，若老虎隊在今年7月前脫離競爭行列，史庫柏將立即成為貨架上最燙手的商品。
老虎隊勢必會希望將其價值最大化，與其等到明年季後讓史庫柏在自由市場白白走人（僅換回選秀補償權），在交易截止日前換取一籃子頂級新秀，更符合老虎的長遠利益。雖然老虎目前要價極高，但到了7月，隨著合約剩餘時間減少，交易門檻可能會略微下降，這對保持耐心的道奇隊反而有利。
道奇隊媒《Dodgers Way》表示，對道奇球迷而言，史庫柏穿上藍白球衣似乎已成為一種「遲早的事」。雖然現在還不是慶祝的時候，但隨著賽季推移，史庫柏轉戰好萊塢的戲碼，恐怕將成為 2026 年大聯盟夏季最受注目的頭條新聞。
消息來源：Dodgers Way
