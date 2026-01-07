我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波特蘭拓荒者、紐奧良鵜鶘及華盛頓巫師目前也與庫明加產生了濃厚興趣。（圖／美聯社／達志影像）

▲歐康納提出一個極具想像力的三方交易模型，認為巫師隊可能是幫助勇士換取得分側翼小波特（Michael Porter Jr.）。（圖／美聯社／達志影像）

隨著1月15日交易禁令解除日即將到來，金州勇士隊年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的未來動向再度成為全美焦點。根據《Yahoo Sports》資深分析師凱文·歐康納（Kevin O'Connor）的最新報導，除了先前傳出的國王、太陽等隊外，目前至少又有3支球隊被列入爭奪庫明加的潛在名單，這可能引發一場大規模的多方交易。庫明加自上個月以來，頻繁被總教練柯爾（Steve Kerr）排除在輪替名單（DNP）之外，離隊傳聞甚囂塵上。歐康納指出，除了原有的追求者外，波特蘭拓荒者、紐奧良鵜鶘及華盛頓巫師目前也與庫明加產生了濃厚興趣。雖擁有勇士最垂涎的兩大側翼核心瓊斯（Herbert Jones）與莫菲（Trey Murphy III），但傳出鵜鶘目前無意送走這兩名年輕主力，庫明加較可能作為大型交易案（如涉及威廉森、普爾等球員）的薪資籌碼。： 拓荒者擁有優質老將葛蘭特（Jerami Grant），他場均 20 分的得分能力能即刻幫助勇士，且拓荒者有動機清理其龐大合約以換取年輕資產。： 對於重建中的巫師來說，庫明加是極具吸引力的建隊核心，而巫師則擁有基斯伯特（Corey Kispert）等神射手可供勇士補強。歐康納提出一個極具想像力的三方交易模型，認為巫師隊可能是幫助勇士換取「大魚」的關鍵第三方。在該方案中，勇士將庫明加送往巫師，巫師則協助勇士從籃網或其他隊伍手中，最終盤來得分側翼小波特（Michael Porter Jr.）。勇士獲得： 小波特（Michael Porter Jr.）、貝格利（Marvin Bagley III）巫師獲得： 庫明加（Jonathan Kuminga）第三隊（如籃網）獲得： 基斯伯特（Corey Kispert）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）及多枚首輪選秀權。本賽季至今，庫明加在有限的18場出賽中，場均繳出11.8分、6.2籃板及2.6助攻。儘管他在去年9月剛簽下一份兩年4850萬美元的合約，但在勇士隊頻繁打「小球戰術」且重視戰術執行力的體系下，他的上場時間極度不穩定。目前全聯盟已有 7 支球隊（國王、太陽、公牛、獨行俠及上述三隊）對其表示興趣，這給了勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）極大的操作空間。勇士隊目前正面臨戰績壓力，急需更成熟的得分戰力支撐庫里（Stephen Curry）。若能以庫明加為核心換回如小波特這類型的得分好手，無疑能延續勇士的奪冠窗口。隨著日期逼近1月15 日，這場關於天賦前鋒的爭奪戰預計將進入白熱化階段。