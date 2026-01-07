我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（7）日娛樂搶先看，韓國年度音樂盛事之一「金唱片」將於10日在台北大巨蛋舉辦，昨晚主辦超級圓頂宣布最後釋出視線遮蔽區票卷，門票將於今晚7點開賣；王齊麟、陳詩媛剛新婚，沒想到結婚沒多久女方就在YouTube影片中透露兩人對於金錢的觀念不合，喊話老公「多為家庭想想」；靠著〈學貓叫〉一曲聲名大噪的中國直播主馮提莫罹患甲狀腺癌末期，日前她曝光近況表示正在化療中，但藥物副作用讓她爆瘦25公斤，讓粉絲相當擔心。韓國年度娛樂盛事「第40屆金唱片獎」將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，不過因為卡司包括Jennie、蔡依林、許光漢等18組超級大咖，讓許多粉絲沒能搶到票，昨日晚間主辦宣布最後釋出視線遮蔽區票券，將於今晚7點在ibon售票系統開賣。王齊麟、陳詩媛（十元）剛新婚，日前女方受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，她透露兩人因為對於金錢的觀念不合，因此有過一段很長的低潮期，隔空喊話老公「多為家庭想想」。中國知名直播主馮提莫憑藉歌曲〈學貓叫〉爆紅，近年卻飽受病魔折磨，她日前公開近況，透露甲狀腺癌不幸復發，目前正積極接受化療，馮提莫坦言，治療期間因藥物副作用，體重一度飆升至65公斤，之後又迅速掉到只剩40公斤，身形變化巨大，讓不少粉絲看了相當心疼。