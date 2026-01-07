我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒前讀賣巨人內野手岡本和真，正式踏上美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台，今（7）日他也於多倫多藍鳥主場羅傑斯中心舉行加盟記者會，正式展開旅美新篇章。現年29歲的他首度以藍鳥球員身分亮相，神情自信，展現對新環境的期待，也喊話要將藍鳥去年沒拿下的世界大賽冠軍帶回多倫多，並透露選擇7號的原因，以及在加盟藍鳥前與女兒間的趣事，令現場是歡笑聲四起。岡本和真在記者會一開始便以英文向現場媒體與球迷致意，表示非常感謝能獲得這次機會，也很高興成為藍鳥的一員，未來將每天全力以赴，為球隊勝利而戰，最後更高喊「Go Blue Jays」，贏得現場掌聲。隨後岡本和真也穿上藍鳥藍白配色的球帽與球衣，背號選擇「7號」。他解釋，這是自己進入職棒以來一直嚮往的號碼，同時也是個人幸運數字，因此特別希望能穿上這個背號迎接新挑戰。談到選擇藍鳥的原因，岡本表示，多倫多是一座令人喜愛的城市，更重要的是藍鳥具備爭奪世界大賽冠軍的實力。他也分享一段趣事，透露曾讓女兒觀看30支大聯盟球隊的標誌，而女兒最先指著藍鳥說「很可愛」，讓會場頓時笑聲四起。藍鳥上季一路挺進世界大賽，最終在與道奇激戰7場後飲恨，距離32年來首座冠軍僅差一步。岡本和真回憶當時以球迷身分觀戰，內心十分感動，並坦言自己一直夢想站上大聯盟舞台，這次來到多倫多，就是希望能挑戰「世界第一」的目標。至於定位與角色，岡本和真表示自己以健康的身體與打擊能力為最大優勢，並已為多個守備位置做好準備，不會拘泥於特定角色，而是全力完成球隊交付的任務。對於即將到來的經典賽，他也展現高度意願，但強調仍需與球團進一步溝通。最後，岡本和真也表示將竭盡所能，把世界大賽冠軍帶回多倫多，並笑稱藍鳥藍色球衣「應該非常適合自己」，在輕鬆氣氛中為記者會畫下句點。