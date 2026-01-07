我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金唱片完整18組表演卡司。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）

▲CORTIS出道不到一年就爆紅，其中團員之一趙雨凡（左1）來自台灣，一舉一動都相當吸睛。（圖／X@cortis_bighit）

▲宋仲基已經8年沒來台，這次也是他再婚後首度在台露面。（圖／超級圓頂）

被譽為「韓國葛萊美」的年度音樂盛事第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards），將於2026年1月10日首度移師台北大巨蛋舉辦。活動聚集超強演出陣容、夢幻頒獎嘉賓與黃金主持組合，成為K-pop粉絲不可錯過的年度盛典，《NOWNEWS今日新聞》為您整理活動必看重點，包括BLACKPINK成員Jennie首次以SOLO身分站上大巨蛋、頒獎人之一的宋仲基二婚後第一次來台等，讓您不錯過每一個精彩瞬間。本次金唱片頒獎典禮邀請了18組表演嘉賓，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林，集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。BLACKPINK成員Jennie受邀為本次活動的表演嘉賓，這也是她首度以SOLO歌手身分登上台北大巨蛋舞台，意義非凡！Jennie去年推出首張正規個人專輯《Ruby》，不僅在全球多國音源榜單取得亮眼成績，也獲得樂評一致好評。此次站上大巨蛋舞台，被外界視為她個人音樂生涯的重要里程碑，也讓粉絲對她的演出內容充滿期待。看點之二為「BTS師弟」新人男團CORTIS！他們出道未滿一年便在K-pop圈迅速竄紅，團體以出道曲〈GO!〉打開知名度，值得一提的是，成員趙雨凡（James）來自台灣，讓CORTIS在台灣關注度大增，憑藉強烈風格與話題性，他們一舉一動都能引發討論，被視為新世代「怪物新人」。宋仲基也成為金唱片獎的另一大焦點，這是是他與外國妻子二婚、生子後第一次踏上台灣！宋仲基過去憑藉《太陽的後裔》紅遍全亞洲，並與劇中搭檔宋慧喬結婚，一度被視為演藝圈佳話，不過兩人婚姻不久就畫下句點，如今他展開人生新篇章，以人夫與人父身分再度現身台灣，讓許多網友笑稱是「替孩子賺奶粉錢」，一舉一動都超吸睛。典禮的頒獎嘉賓同樣星光熠熠，由台灣天后蔡依林與男神許光漢等人輪番上陣，蔡依林近期才在台北大巨蛋斥資9億元打造個人演唱會，如今時隔不久再次回到同一舞台，不少粉絲期待她與韓國男神宋仲基、安孝燮在舞台上會擦出什麼火花。至於許光漢，憑藉《想見你》在韓國人氣爆棚，被譽為「韓國人心中的台灣男神」，這次在大巨蛋出席金唱片頒獎典禮，也將以親和形象與帥氣魅力吸引大批粉絲目光，成為典禮另一大亮點，不僅讓台灣歌迷期待滿滿，也為典禮增添跨國話題性。本屆活動由成始璄與文佳煐攜手主持，成始璄是金唱片獎的「御用主持人」，此次是他第10度接下主持棒，穩健台風與流暢控場能力深受肯定；而因《女神降臨》走紅的文佳煐，近年活躍於戲劇與綜藝領域，口條清晰、形象亮眼。新舊世代搭檔，被外界看好將為典禮帶來兼具專業與新鮮感的舞台火花。2026年1月10日（六）台灣時間16：00（紅毯）、17：30（典禮）台北大巨蛋TVBS歡樂台、Disney+全台獨家線上同步播出文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組