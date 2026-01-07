根據美媒《ClutchPoints》報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士23歲潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與總教練科爾（Steve Kerr）之間的僵局已無法挽回。報導中寫道根據消息人士透露，庫明加已經打完他在勇士隊的最後一場比賽，雙方已達成共識，將在2月5日交易大限前分道揚鑣。
「背部受傷」疑雲？庫明加與經紀人祭出強硬策略
自去年12月18日過後，庫明加就未曾出現在勇士隊的輪替名單中。雖然勇士在1月2日對陣雷霆隊時傷兵滿營，庫明加仍以「背部受傷」為由缺陣，但總教練科爾在賽後對此傷勢竟一問三不知，引發外界聯想。
《ClutchPoints》報導指出，庫明加與他的經紀團隊認為，與其在科爾手下出賽導致身價因上場時間不穩而下跌，不如保持待命狀態以避免受傷風險。庫明加在去年9月剛簽下一份2年4680萬美元的續約合約，他在今年1月15日後將正式具備交易資格。
目標不僅是清空間！勇士鎖定「3D側翼」輔佐柯瑞
對勇士球團而言，這場庫明加爭奪戰並非單純的「出清」，總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）更希望能透過這筆交易換回即戰力。勇士目前的交易重點並非像去年換來巴特勒（Jimmy Butler）那樣的大動作，而是鎖定具備外線與防守能力的3D側翼，以減輕格林（Draymond Green）與巴特勒的防守負擔。
目前傳出的潛意目標包括紐奧良鵜鶘隊的瓊斯（Herb Jones）與莫菲（Trey Murphy III），但鵜鶘開價至少兩張首輪選秀權，讓談判陷入膠著。此外，布魯克林籃網隊的波特（Michael Porter Jr.）也是勇士積極評估的人選，勇士甚至不排除把穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）放進交易包裹中匹配薪資，以爭取更大約的球星。
5大強權虎視眈眈 庫明加成交易市場大魚
儘管庫明加的身價在過去一年略有下滑，但全聯盟仍有多支球隊對他的天賦展現高度興趣。報導指出，國王隊、鵜鶘隊、公牛隊、拓荒者隊，甚至是達拉斯獨行俠隊，都已表達對這位23歲側翼新星的關注。
隨著柯瑞（Stephen Curry）職業生涯步入末期，勇士高層對於即戰力的需求愈加迫切。報導強調，勇士隊有信心在2月5日前達成協議。這場為期超過一年的師徒矛盾與續約僵局，終於要在未來4周內劃下句點。庫明加將在另一支球隊尋求重生的機會，而勇士則力求在柯瑞最後的巔峰期，再拚一次冠軍。
消息來源：《ClutchPoints》
我是廣告 請繼續往下閱讀
自去年12月18日過後，庫明加就未曾出現在勇士隊的輪替名單中。雖然勇士在1月2日對陣雷霆隊時傷兵滿營，庫明加仍以「背部受傷」為由缺陣，但總教練科爾在賽後對此傷勢竟一問三不知，引發外界聯想。
《ClutchPoints》報導指出，庫明加與他的經紀團隊認為，與其在科爾手下出賽導致身價因上場時間不穩而下跌，不如保持待命狀態以避免受傷風險。庫明加在去年9月剛簽下一份2年4680萬美元的續約合約，他在今年1月15日後將正式具備交易資格。
目標不僅是清空間！勇士鎖定「3D側翼」輔佐柯瑞
對勇士球團而言，這場庫明加爭奪戰並非單純的「出清」，總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）更希望能透過這筆交易換回即戰力。勇士目前的交易重點並非像去年換來巴特勒（Jimmy Butler）那樣的大動作，而是鎖定具備外線與防守能力的3D側翼，以減輕格林（Draymond Green）與巴特勒的防守負擔。
目前傳出的潛意目標包括紐奧良鵜鶘隊的瓊斯（Herb Jones）與莫菲（Trey Murphy III），但鵜鶘開價至少兩張首輪選秀權，讓談判陷入膠著。此外，布魯克林籃網隊的波特（Michael Porter Jr.）也是勇士積極評估的人選，勇士甚至不排除把穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）放進交易包裹中匹配薪資，以爭取更大約的球星。
5大強權虎視眈眈 庫明加成交易市場大魚
儘管庫明加的身價在過去一年略有下滑，但全聯盟仍有多支球隊對他的天賦展現高度興趣。報導指出，國王隊、鵜鶘隊、公牛隊、拓荒者隊，甚至是達拉斯獨行俠隊，都已表達對這位23歲側翼新星的關注。
隨著柯瑞（Stephen Curry）職業生涯步入末期，勇士高層對於即戰力的需求愈加迫切。報導強調，勇士隊有信心在2月5日前達成協議。這場為期超過一年的師徒矛盾與續約僵局，終於要在未來4周內劃下句點。庫明加將在另一支球隊尋求重生的機會，而勇士則力求在柯瑞最後的巔峰期，再拚一次冠軍。