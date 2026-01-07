我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）前洛杉磯道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）在2025年球季結束後正式宣布退休，並以隨隊完成世界大賽二連霸、個人生涯第3座冠軍作為完美句點，退休後他的新動向也曝光，根據《The Athletic》名記者馬爾尚（Andrew Marchand）報導，美國國家廣播公司NBC正積極鎖定克蕭，邀請他加入即將成形的大聯盟轉播團隊，擔任棚內分析師。根據外媒報導，身為未來名人堂熱門人選的克蕭，是NBC與串流平台Peacock打造全新MLB轉播版圖的重要目標之一。若雙方達成協議，克蕭預計將以「特定場次出席」的方式參與轉播工作，而非全季固定班底。自本季起，NBC將接手「週日夜間棒球」以及大聯盟季後賽首輪轉播權，正式重返棒球賽事版圖。NBC重新投入MLB轉播，源於ESPN與大聯盟雙方協議提前終止，使市場出現空缺。除了NBC外，串流平台Netflix也積極布局棒球內容，已取得全壘打大賽與「夢幻球場」賽事的獨家轉播權，顯示棒球轉播戰局正在快速轉變。如果NBC能成功網羅克蕭的話，克蕭相當有可能在新球季的3月26日對戰響尾蛇的比賽以轉播嘉賓身分登場，屆時勢必也會成為道奇球場的另外一個焦點。除克蕭外，NBC也鎖定多位知名轉播人才。《Front Office Sports》指出，底特律老虎隊電視轉播主播貝內蒂（Jason Bennetti）已同意加入NBC團隊。他過去曾服務白襪，並在去年參與FOX全國轉播，資歷相當完整。