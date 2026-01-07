NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊在2025-26賽季雖然擁有詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）的夢幻連線，但側翼防守與投射空間的短板始終是球隊心頭大患。根據NBA名記Evan Sidery最新報導，湖人已正式向沙加緬度國王隊開價，目標直指被嚴重低估的3D後衛艾利斯（Keon Ellis），甚至不惜一切送出潜力新秀克內希特（Dalton Knecht）。
41.6%三分命中率＋頂級防守！艾利斯成湖人頭號目標
現年26歲的艾利斯本賽季在國王隊的處境略顯尷尬，受限於後場人才過剩，他的上場時間變得不穩定。然而，他在場上展現出的競爭力早已引起多支豪強關注。ESPN數據專家佩爾頓（Kevin Pelton）曾指出，艾利斯職業生涯擁有高達41.6%的三分命中率，且具備封鎖對方核心球員的持球防守能力，是完美適配詹皇與唐西奇的「帶刀護衛」。
佩爾頓更直言：「如果我是湖人總管，我會每天打電話給國王。艾利斯領著聯盟底薪，卻能提供高出平均水準的3D產出，這不僅能適配薪資結構，還能讓湖人有餘力去補強前場深度。」
首輪籤成談判卡關點？湖人祭出克內希特測試國王底線
為了打動國王，湖人傳出願意將去年表現驚艷、本賽季卻在瑞迪克（JJ Redick）體系下苦無上場機會的射手克內希特（Dalton Knecht）加入交易。克內希特本季場均僅能貢獻5.4分，比起上賽季略有下滑，但其投射天賦對正值重建或調整期的隊伍仍具吸引力。
雖然湖人誠意十足，但這筆交易仍面臨嚴峻挑戰。Evan Sidery指出，國王隊總管佩里（Scott Perry）對艾利斯的標價至少是一個「首輪選秀權」。目前湖人手中僅剩下2031年的唯一首輪籤，對於是否要為了一名角色球員梭哈未來，湖人內部仍有分歧。
新秀合約最後一年！艾利斯低廉薪資超吸引人
美媒分析指出，湖人目前的進攻核心過於集中在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）身上，若能補進艾利斯，不僅能大幅提升防守侵略性，也能拉開外線空間。艾利斯目前正處於新秀合約最後一年，低廉的薪資還能幫助湖人在今年夏天維持薪資操作的極大靈活性。
隨著交易大限逐漸逼近，湖人是否能成功從國王手中搶人，將決定這支紫金軍團能否在季後賽走得更遠。這場關於2031年首輪籤與潜力新秀的博弈，或許將成為全洛杉磯關注的焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年26歲的艾利斯本賽季在國王隊的處境略顯尷尬，受限於後場人才過剩，他的上場時間變得不穩定。然而，他在場上展現出的競爭力早已引起多支豪強關注。ESPN數據專家佩爾頓（Kevin Pelton）曾指出，艾利斯職業生涯擁有高達41.6%的三分命中率，且具備封鎖對方核心球員的持球防守能力，是完美適配詹皇與唐西奇的「帶刀護衛」。
佩爾頓更直言：「如果我是湖人總管，我會每天打電話給國王。艾利斯領著聯盟底薪，卻能提供高出平均水準的3D產出，這不僅能適配薪資結構，還能讓湖人有餘力去補強前場深度。」
首輪籤成談判卡關點？湖人祭出克內希特測試國王底線
為了打動國王，湖人傳出願意將去年表現驚艷、本賽季卻在瑞迪克（JJ Redick）體系下苦無上場機會的射手克內希特（Dalton Knecht）加入交易。克內希特本季場均僅能貢獻5.4分，比起上賽季略有下滑，但其投射天賦對正值重建或調整期的隊伍仍具吸引力。
雖然湖人誠意十足，但這筆交易仍面臨嚴峻挑戰。Evan Sidery指出，國王隊總管佩里（Scott Perry）對艾利斯的標價至少是一個「首輪選秀權」。目前湖人手中僅剩下2031年的唯一首輪籤，對於是否要為了一名角色球員梭哈未來，湖人內部仍有分歧。
新秀合約最後一年！艾利斯低廉薪資超吸引人
美媒分析指出，湖人目前的進攻核心過於集中在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）身上，若能補進艾利斯，不僅能大幅提升防守侵略性，也能拉開外線空間。艾利斯目前正處於新秀合約最後一年，低廉的薪資還能幫助湖人在今年夏天維持薪資操作的極大靈活性。
隨著交易大限逐漸逼近，湖人是否能成功從國王手中搶人，將決定這支紫金軍團能否在季後賽走得更遠。這場關於2031年首輪籤與潜力新秀的博弈，或許將成為全洛杉磯關注的焦點。