我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟今年1月2日宣布邀請亞洲傳奇重砲李大浩，來台擔任春訓客座打擊教練，他是韓國近代最具代表性的重砲手，也曾是日本最懼怕的韓國打者。（圖／美聯社／達志影像）

▲中信兄弟今天在屏東公益園區舉行開訓典禮(圖/記者簡名杉攝)

▲今年休賽季，中信兄弟在客座教練的聘任上展現了極大的雄心與精準眼光。最受矚目的莫過於與日本傳奇左投、前軟銀監督工藤公康的深度合作。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟內部制度的變革同樣關鍵。近年由「恰恰」彭政閔出任的農場主管制，讓二軍不再只是「待命區」，而是實實在在的幫助球員實力升級。（圖／吳政紘攝）

在職業棒球的世界裡，「總冠軍」往往是衡量成功的唯一標竿。然而，對於中信集團接手後的中信兄弟（原兄弟象）而言，過去十年的經營邏輯正悄然演變：比起短期的封王遊行，他們似乎更執著於建立一套能讓球員不斷進化的育才系統。從硬體基地的紮根、運動科學的導入，到近年頻繁跨海聘請日本、韓國的傳奇球員工藤公康和李大浩，中信兄弟正用實際行動向外界宣告：球員才是球隊成功的根本，努力讓球員實力提升，冠軍自然會隨之而來。中信兄弟今年1月2日宣布邀請亞洲傳奇重砲李大浩，來台擔任春訓客座打擊教練，他是韓國近代最具代表性的重砲手，也曾是日本最懼怕的韓國打者。李大浩生涯也曾效力日職，打擊成績同樣出眾，去年李大浩受邀來台時，與他在2013年當過1年隊友的中信兄弟總教練平野惠一就曾盛讚，「李大浩應該是我心目中最強的右打者。」不僅如此，球隊2025 年球季開始前找日本傳奇名將工藤公康教練來球隊，今年一月又將推派5位投手前往日本，加入日本職棒「傳奇名投」工藤公康的專項訓練計畫，去年11月地的海外訓練計畫，包括：日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，以及12月出發美國的Driveline打擊訓練與Florida Baseball ARMory投球訓練，都是希望能幫助球員變得更好。回顧2014年接手初期，中信兄弟面對的是相對匱乏的資源環境。然而，球團深知「工欲善其事，必先利其器」，2015 年底啟用的「屏東公益園區」成為首支擁有多功能球團基地的球隊。這座全台首支由球團自建的完整二軍基地，解決了過往訓練場地飄忽不定的痛點，實現了住宿、重訓、水療與技術訓練的一體化。硬體就位後，軟體的革新緊隨其後。中信兄弟也引進Trajekt Arc智慧發球機系統等運科儀器，Trajekt Arc系統是目前美職與日職體系中，各球隊間廣泛採納的大數據智慧發球機系統，此發球機系統能夠讓打者在實際上場前，透過人像投影發球機，預先熟悉對方投手各樣球路的變化，模擬投手之投球節奏、球速、角度、位移以及旋轉軸等，提升選手們的平均打擊數據。今年休賽季，中信兄弟在客座教練的聘任上展現了極大的雄心與精準眼光。最受矚目的莫過於與日本傳奇左投、前軟銀監督工藤公康的深度合作。工藤教練去年接受媒體訪問時曾言，他沒將冠軍擺在第一位，因為打球的始終是球員，因此：「讓選手變好是第一順位，戰績、冠軍只是結果。」這種理念與球團不謀而合。本次送往日本 Agekke 訓練中心的五人名單——呂彥青、陳柏均、張祖恩、盧孟揚、游竣宥，且包含三名左投，精準對接工藤公康的專長。不僅如此，球團更請來韓國史上最強重砲李大浩擔任客座打擊教練，以及曾指導千賀滉大的「鴻江訓練」鴻江壽志團隊，引進其核心力量傳遞理論。李大浩應該是國內棒球迷都家喻戶曉的名字，他和金泰均等韓國強棒，象徵著韓職最輝煌的時期，豪邁的揮棒與投手對決。然而，40歲時他的打擊率為0.331，23發全壘打，打點數為101，相當恐怖，也證明這位韓國國砲不是只靠天賦，而是對於打擊這項技藝學有所成和心得，若能將此帶到兄弟打線之中，無論多少——都將讓選手大大受益。這不僅是「大牌教練」的集郵，更是一場針對球員結構的精準打擊。從美式的 Driveline 訓練到日式的細膩守備，再到韓式的打擊爆發力，中信兄弟試圖吸納各國棒球精華，為球員量身打造進步路徑。除了外聘名師，中信兄弟內部制度的變革同樣關鍵。近年由「恰恰」彭政閔出任的農場主管制，讓二軍不再只是「待命區」，而是實實在在的幫助球員實力升級。配合心理諮商師的進駐，球團開始正視高壓職業運動下的心理韌性。此外，球隊文化也從傳統嚴肅的長幼序位，轉向「經驗傳承」導向。當周思齊、王威晨等資深球員願意無私分享經驗，搭配平野惠一總教練對細節的嚴苛要求，形成了一種「學長帶學弟、名師教高徒」的良性循環。總教練平野惠一曾透露，工藤公康在執教前甚至針對選手做足功課，這種「比球員還認真」的態度，正是中信兄弟近年來聘請名師的核心價值。不只教球，更教專業精神，以及傳承自身經驗。中信兄弟的雄心，不在於今年是否拿回一座金盃，而在於他們是否為每一位披上黃衫的球員，提供了成為頂尖選手的所有資源。當一個球團願意將「育才」置於「勝負」之前，那這支球隊所建立的王朝，將不僅僅是運氣，而是科學與制度交織出的必然結果。這條道路或許昂貴且漫長，但中信兄弟顯然已經做好了走到底的準備。