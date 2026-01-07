MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場進入白熱化，身為今年市場上的頭號大魚，4度入選全明星賽的強打外野手塔克（Kyle Tucker）下一家落腳何處，成為全美焦點。根據《MLB.com》名記費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，原本處於「塔克爭奪戰」領先地位的藍鳥與紐約雙雄，現在面臨兩支國聯西區勁旅亞利桑那響尾蛇與舊金山巨人的強力挑戰。
身價上看4億美元！塔克闖自由市場開天價
即將在1月17日滿29歲的塔克，本季在芝加哥小熊隊繳出.266 打擊率、22 轟、73 分打點的優異成績單，不僅連續4年入選全明星賽，更被視為兼具長打與速度的頂級戰力。
費恩斯坦指出，塔克正在尋求一份總額至少3億美元、甚至有機會衝上4億美元的長約。由於開價驚人，目前最具競爭力的球隊限縮在洋基、大都會、藍鳥、道奇等豪門球隊，而最新浮上檯面的響尾蛇與巨人，無疑為這場爭奪戰增添了更多變數。
國聯雙雄參戰！響尾蛇、巨人力拼翻轉版圖
響尾蛇隊去年才以2.1億美元簽下塞揚王牌柏恩斯（Corbin Burnes），展現出強大的爭冠野心。若能成功網羅塔克，將能與陣中基石卡洛爾（Corbin Carroll）組成全聯盟最恐怖的外野防線與速度威脅。
另一方面，灣區豪門巨人隊在陸續簽下強打阿德梅斯（Willy Adames）與韓籍球星「風之孫」李政厚後，仍渴望一位能穩定產出30轟以上的左手巨砲。對巨人而言，簽下塔克不僅能補強火力，更是能與同區強敵道奇隊抗衡的關鍵一步。
藍鳥領跑地位受挑戰？美媒：目前仍未有實質進展
儘管響尾蛇與巨人來勢洶洶，但目前市場普遍認為多倫多藍鳥隊仍最具優勢。藍鳥近期剛以4年6000萬美元簽下日籍強打岡本和真，若能再搶下塔克，將與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）組成當今最強的一、二棒連線。
不過報導也強調，雖然多支球隊表達高度興趣，但目前尚未有任何一隊與塔克達成實質性的簽約協議。隨著春訓腳步逼近，這場橫跨美、國聯豪門的「塔克大戰」，或許還需要幾週的時間才會正式塵埃落定。
消息來源：《MLB.com》
