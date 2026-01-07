我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第40屆金唱片頒獎典禮獨家在TVBS、Disney＋全台轉播。(圖／TVBS、Disney＋提供）

▲金唱片18組超豪華表演嘉賓。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）

第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，針對無法搶到現場門票的粉絲，主辦單位宣布提供電視與線上同步直播服務，，讓全台樂迷都能零時差參與這場年度K-pop盛宴。TVBS與Disney+今年宣布，將於1月10日（六）同步直播第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），活動當天，紅毯將於下午16:00起線上開播，17:30正式直播頒獎典禮，全台獨家由TVBS歡樂台轉播，Disney+則提供線上直播服務，讓沒能入場的粉絲也能同步共同響應這場2026年最初的音樂盛典。金唱片頒獎典禮的主持群也備受矚目，由即將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，搭檔《女神降臨》演員文佳煐共同掌舵。頒獎嘉賓陣容星光熠熠，包括韓劇男神宋仲基、《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫、《Kpop獵魔女團》聲優安孝燮，還有華語天后蔡依林，以及亞洲男神許光漢，帶給粉絲前所未有的期待。舞台表演部分同樣精彩可期。BLACKPINK成員JENNIE將首次以個人身份站上台北大巨蛋舞台，角逐專輯本賞與數位音源本賞；出道不到半年便席捲全球的超夯新人男團CORTIS，將以充滿少年感的舞台表演及洗腦神曲《GO!》登場；另有Stray Kids、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組嘉賓輪番上場表演，超豪華卡司讓粉絲超期待。素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於1986年，是韓國歷史最悠久、影響力極高的流行音樂盛典，評選方式以年度專輯銷量及數位音樂平台播放量為依據，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎及全球人氣獎等特別獎項，被公認為最公正、最具權威的音樂獎項之一。今年，第40屆金唱片頒獎典禮首度移師台灣，在台北大巨蛋舉辦，超強頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們充滿期待，也為40週年增添更多看點。