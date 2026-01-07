前日本職棒讀賣巨人隊當家4番岡本和真今（7）日在多倫多羅傑斯中心（Rogers Centre）舉辦入隊記者會，正式披上多倫多藍鳥隊經典的藍白球衣。現場擠滿了從日本遠道而來的媒體陣仗，驚人的「岡本熱潮」讓加拿大當地記者看傻了眼，直呼：「他真的是一名家喻戶曉的『大咖』。」
誠意十足！岡本和真挑戰大聯盟 全英文開場致詞
岡本和真今日身穿筆挺西裝出席，在眾多閃光燈閃爍下，親自穿上象徵藍鳥隊一員的球衣與球帽。隨後，他展現進軍大聯盟的決心，首段問候特別準備了英文致詞：「I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team.（非常開心能加入藍鳥隊，我會每天努力訓練，為球隊貢獻所有力量。）」
長達40分鐘的記者會中，岡本不僅展現了身為巨人隊4番的沉穩氣場，面對外媒提問也顯得落落大方。談到選擇藍鳥的原因，岡本表示，多倫多是一座令人喜愛的城市，更重要的是藍鳥具備爭奪世界大賽冠軍的實力。他也分享一段趣事，透露曾讓女兒觀看30支大聯盟球隊的標誌，而女兒最先指著藍鳥說「很可愛」，讓會場頓時笑聲四起。
「日本媒體比當地還多！」 MLB記者驚嘆岡本超狂人氣
這場記者會最令當地人震驚的莫過於媒體數量。《MLB.com》藍鳥隊官方記者馬席森（Keegan Matheson）在社群平台X上發文感嘆：「今天岡本的入團記者會簡直擠爆了！日本媒體的數量與多倫多當地媒體不相上下，甚至可能更多。」
馬席森進一步預測，這股「岡本旋風」將持續延燒，到了春訓和例行賽遠征時，跟隨藍鳥隊採訪的日本媒體人數極有可能全面超越多倫多媒體。他提到，過去大谷翔平與鈴木一朗等球星也曾引發這種現象，馬席森對此感嘆：「這證明了岡本和真真的是一名家喻戶曉的『大咖』。」
藍鳥爭冠最後拼圖 目標世界大賽冠軍
岡本和真在日職時期戰績輝煌，曾奪下3次全壘打王與2次打點王，是名副其實的重砲手。藍鳥隊在2025年球季距離世界大賽冠軍僅差最後一步，季後賽大動作簽下這位日本巨砲，無疑是希望藉由岡本穩定的火力產出，帶領多倫多重返榮耀，挑戰暌違多年的冠軍金盃。
