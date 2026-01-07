我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日臨近，亞特蘭大老鷹球星崔楊（Trae Young）的去留再度成為焦點。雖然楊在進攻端實力卓越，並曾帶領老鷹闖進東區決賽，但球隊近年表現不如預期，防守端的短板和身高劣勢成為限制因素。據美媒報導，崔楊與球隊正積極尋找合適的交易對象，他也立即躍升為本季交易市場上的熱門候選人，《clutchpoints》也分析了最適合崔楊的6個下家。邁阿密熱火自巴特勒（Jimmy Butler）離開後，一直尋找第三明星球員以搭配阿德巴約（Bam Adebayo）與希羅（Tyler Herro），由於球隊主控羅齊爾（Terry Rozier）因賭博調查缺陣，大部分控球時間由米契爾（Davion Mitchell）承擔，崔楊的進攻能力可與米契爾防守互補，提升球隊攻防平衡。目前熱火在東區排名第七，僅落後第二名波士頓塞爾提克三場勝差，因此積極補強陣容勢在必行。鳳凰城太陽近年失去杜蘭特（Kevin Durant）與比爾（Bradley Beal），進攻端需要更多創造力與外線火力。崔楊的組織能力與三分能力可立即補上這一空缺，並與布克（Devin Booker）形成更均衡攻勢。雖然崔楊防守表現一般，但在穩固防守體系中仍能減少缺陷。休士頓火箭在休賽季交易引入杜蘭特，並補強多名角色球員，但控球仍被視為弱點。崔楊若加入，能擔任組織核心，為杜蘭特、申京（Alperen Şengün）及禁區球員創造空間，並提供穩定外線火力。若完成交易，火箭需調整范弗里特（Fred VanVleet）、亞當斯（Steve Adams）及伊森（Tari Eason）薪資，並附加選秀權。奧蘭多魔術近年重點在補強三分射手，崔楊的加入可立即解決球隊外線短板，並提升進攻組織能力，與班切羅（Paolo Banchero）、瓦格納（Franz Wagner）形成有效搭配。明尼蘇達灰狼控球位置同樣短缺，崔楊與愛德華茲（Anthony Edwards）組成後場搭檔，進攻火力將更具爆發力，且團隊防守足以掩蓋崔楊的防守弱點。華盛頓巫師則被視為崔楊交易的熱門球隊。崔楊的組織與得分能力不僅能即刻提升球隊戰力，也能幫助年輕球員成長，對重建中的巫師而言，是短期與長期兼具的補強。崔楊曾在2024-25賽季成為聯盟助攻王，他能讓隊友獲得更好出手機會，進一步提升整體進攻效率。