我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季一路披荊斬棘衝進總冠軍賽的東區大黑馬印第安納溜馬，今（7）日在主場迎戰克里夫蘭騎士，儘管前3節一路壓制對手，但在末節防線崩盤，最終以116：120慘遭騎士逆轉。這場失利不僅讓溜馬慘吞「13連敗」，刷新隊史最長連敗紀錄，更以6勝30敗的戰績淪為全聯盟墊底；反觀騎士在當家球星加蘭德（Darius Garland）29分領軍下，完成賽季對戰溜馬的3連勝。本場比賽騎士戰力吃緊，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）因傷缺陣，先發前鋒韋德（Dean Wade）更在比賽中因左膝挫傷提前退賽。然而，騎士在絕境中展現韌性，特別是第4節開局發動14：4的猛攻，將9分落後瞬間抹平。騎士明星中鋒阿倫（Jarrett Allen）與莫布利（Evan Mobley）在末節接管禁區，兩人多次上演空切暴扣，全場合計貢獻39分、18籃板及9助攻。射手梅里爾（Sam Merrill）則埋伏外線投進6記三分球、挹注19分，成為騎士重要的火力來源。比賽最後1分鐘進入白熱化階段，溜馬席亞康展現球星價值，靠著「2+1」將分差追至僅剩1分。關鍵時刻，騎士加蘭德展現領袖特質，在剩下20秒時命中中距離跳投，隨後阿倫搶下關鍵籃板並兩罰全中，徹底粉碎溜馬終止連敗的希望。加蘭德全場23投14中，高效轟下29分、6助攻，帶領騎士即便在薪資破表、開季表現掙扎的情況下，仍驚險收下本季第21勝，排名回升至東區第八。溜馬明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）此役砍下22分、赫夫（Jay Huff）外線5投4中進帳20分，但在關鍵時刻缺乏穩定核心。由於哈利伯頓（Tyrese Haliburton）持續缺陣，溜馬在末節進攻陷入混亂，多次失誤讓騎士輕鬆反擊。這場敗仗讓溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）的執教生涯第1000勝再度難產，更令印第安納球迷心碎的是，球隊已打破隊史紀錄的12連敗，目前排名東區倒數第一。曾被視為冠軍競爭者的球隊，僅僅數月便成為全聯盟「一勝難求」的爐主。