我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪小菲因抖音帳號被封鎖，在微博接連發文點名高層李亮，並多次扯出自己和對方都是娶台灣老婆，藉此攀關係。（圖／翻攝自汪小菲抖音）

▲汪小菲在微博上接連發文，提及抖音副總裁李亮也娶台灣老婆，藉此攀關係。（圖／翻攝自汪小菲微博）

▲汪小菲因帳號封鎖，多次發文喊話抖音副總裁李亮，大談同為台灣女婿，藉此希望求見面。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S前夫、中國商人汪小菲現任妻子馬曉梅即將臨盆，但他一連2日再度在網上暴走，因不滿抖音帳號無預警遭封鎖，於微博上接連發文，公開點名抖音副總裁李亮出來面對，更強行攀關係，因汪小菲兩任太太都是台灣人，他扯出「我們都娶了台灣媳婦」的共同點，自認和李亮都是台灣女婿，藉此喊話：「咱們聚啊！因為我相信我們都是一家人」，試圖以這層關係求見面並討個說法，荒謬言論引發網友熱議。汪小菲過去也曾在貼文中對李亮喊話指出，「李亮老師，他老婆也是台灣人，我前妻和現在的妻子也是台灣人。」汪小菲大打溫情牌，細數自己在台灣受到的禮遇，像是漁民送石斑、滷肉飯老闆加蛋，強調自己把台灣當成一樣的家，反問李亮：「不知道你台灣老婆怎麼對你，有人給你加個蛋嗎？」汪小菲也以同為陸配攀緣，「咱們在台灣不都是陸配嗎？你拿了台灣的陸配簽證嗎？」甚至提議讓雙方的孩子一起上學，「因為我相信我們都是一家人」，試圖用同鄉兼台灣女婿的身分拉近距離，希望能和對方坐下來聊聊文章與兩岸和平發聲的話題。不過，汪小菲的貼文語氣轉變起伏很大，有溫情喊話，也有憤怒質問。他不滿地質疑李亮，「你老婆不是台灣人嗎？也是可能你受她的影響是吧？」甚至火藥味十足地逼問對方：「問問你台灣老婆，投票投誰了？你去台灣幹嘛去了？」在另一篇貼文中，汪小菲更將砲口對準兩岸居住議題，嗆聲李亮若真愛國，「請您把您的台灣老婆和孩子帶回北京」。他抱怨自己想帶孩子回北京卻受阻，「台灣不讓我孩子回來」，因此反酸對方，「你既然這麼愛國，把孩子帶回來吧。你這麼多年娶了台灣媳婦，在某音，你都幹嘛了？」一連串暴走貼文，讓不少網友看傻眼並留言吐槽：「又嗑啥了，在這發瘋」、「這關係攀得太硬了吧」。