NBA 全明星賽球迷投票第二階段結果今（7）日正式出爐，轉戰洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic）毫無懸念地蟬聯票王寶座，而詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）雖然排名互有消長，但整體名次已跌出前段班，取而代之的是中生代與新生代的全面接班。以下為本階段票選的四大關注亮點。繼首輪投票拔得頭籌後，唐西奇在第二輪投票中持續擴大領先優勢，目前領先東區人氣王「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的票數差距，已從首輪的5萬張拉大至13萬張，幾乎鎖定了今年的全明星賽總得票王。這結果並不令人意外，身為「紫金大軍」的新任頭牌，唐西奇本就享有鎂光燈優勢。本季在詹姆斯缺陣期間，瘦身有成的唐西奇以無解的進攻效率，率領湖人穩居西區前四。球技與顏值兼具的他，已正式接過洛杉磯的人氣火炬。在票選榜單的前五名中，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）成為「舊時代」唯一的倖存者。他連續兩期穩居總票數第三，僅次於唐西奇與金塊的約基奇（Nikola Jokic）。儘管雷霆少主亞歷山大（SGA）打出MVP等級的賽季，但在人氣比拚上，柯瑞仍領先這位後起之秀近30萬票。身為小球時代的圖騰與「一人一城」的代表，柯瑞本季在逆境中多次上演飆分秀，證明自己油箱裡還有油。雖然SGA的實力有目共睹，但柯瑞在全球球迷心中的地位，短期內仍難以撼動。本次票選最令人唏噓的，莫過於昔日統治聯盟的兩大招牌詹姆斯與杜蘭特，如今只能在榜單中後段廝殺。首輪僅排第9的詹姆斯，本輪票數小幅回升超越杜蘭特來到第8名，但距離第5名的馬刺「斑馬」文班亞瑪（Victor Wembanyama）仍有近30萬票的巨大鴻溝，極有可能無緣全明星先發。41歲的詹姆斯本季防守效率下滑，加上場外的「龍舌蘭酒」風波與去年因傷缺席全明星賽引發的爭議，多少消耗了球迷熱情。而杜蘭特在頻繁轉隊且未能再奪冠的情況下，人氣也受到重創，特別是去年離開太陽隊的風波，讓他至今仍飽受輿論壓力。隨著快艇隊近期戰績谷底反彈，陣中球星的人氣也跟著回溫。原本因戰績低迷而跌至第 20 名的雷納德（Kawhi Leonard），在過去一個月打出統治級表現，率隊開啟「北伐」之旅，其排名也一口氣飆升7個席次來到第13名；隊友哈登（James Harden）則穩定維持在第12名，只要戰績回升，快艇球星依然具備一定的吸票能力。