我是廣告 請繼續往下閱讀

前日本職棒讀賣巨人內野手岡本和真在今（7）日正式加入美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥，隨著岡本和真的加入，外界也高度關注他在新球隊的表現，對此美國數據網站FanGraphs也提供預測模型，對岡本和真在大聯盟的首季前景給予相對「正向」評價，除了將會比同期登陸大聯盟的村上宗隆優異，甚至還有望超越大前輩松井秀喜。岡本和真於2014年以選秀第一指名加盟巨人，自2018年起連續六年單季敲出30轟以上，長期擔任球隊第四棒，累積三座全壘打王與兩座打點王的榮譽。2023年他作為侍日本國家隊成員，在WBC中助隊拿下世界冠軍。去年雖受左肘傷影響僅出賽69場，但仍繳出打擊率.327、15轟、OPS 1.014的優異成績，展現不凡實力。然而，日本職棒的成績能否直接轉換至大聯盟，一直是旅美打者的挑戰，歷史案例如巨人名將松井秀喜，2002年最後一個賽季打出50轟、OPS 1.153，但2003年加盟洋基首季僅16轟、OPS 0.788，長打火力明顯下修。根據FanGraphs的Steamer系統預測，岡本和真本季若出賽130場，打擊率可達.251，繳出22轟、61打點，OPS 0.770的成績，雖與日職成績相比略顯保守，但若達成22轟，也將追平2018年大谷翔平（當時效力天使）保持的日本選手旅美首年最多全壘打紀錄。對藍鳥來說，這數據僅次於小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史普林格（George Springer）與桑坦德（Anthony Santander），是十分看好的表現。而同期赴美的村上宗隆則預測可達30轟、OPS 0.791，但三振率高達28.7％，勝利貢獻值（WAR）僅1.9；相較之下，岡本和真三振率僅16.9％，WAR預測達2.5，顯示其整體穩定度可能優於村上宗隆。專家分析也指出，岡本和真具備高穩定性、低三振率及強長打潛力，即使首年成績略低於日職水準，也能在藍鳥陣中發揮關鍵作用，對球隊進攻端補強效果明顯。球迷與媒體也普遍對他旅美首季寄予厚望。