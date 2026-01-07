我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊今（7）日客場挑戰曼非斯灰熊，馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在缺陣兩場後復出，此役從板凳出發還是展現強大統治力狂砍30分。然而，馬刺在一度領先11分的情況下，末節遭灰熊奇兵斯賓塞（Cam Spencer）奇兵突起連拿5分逆轉，加上馬刺主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）絕殺跳投慘遭火鍋伺候，最終馬刺以105：106遺憾吞下2連敗，灰熊則驚險終結4連敗。值得一提的是，文班亞馬此前替補時，馬刺保持全勝，此役卻首次遭遇失利。因傷缺賽兩場的文班亞馬，今日以板凳身分替補登場，開賽便展現強烈進攻慾望。首節馬刺外線手感熱燙，射手尚帕尼（Julian Champagnie）單節狂飆4記三分球砍下15分，幫助馬刺在首節打完就取得31：21的雙位數領先。次節灰熊雖一度追平比分，但馬刺隨即回敬一波9：0攻勢穩住陣腳。半場結束，馬刺以54：46維持領先優勢。文班亞馬半場雖僅10投3中得到11分，但他在禁區的威懾力讓灰熊進攻頻頻受阻。進入第3節，灰熊在傑克森（Jaren Jackson Jr.）的帶領下火力全開，單節轟下36分反超比分。末節雙方陷入肉搏戰，馬刺小將卡斯爾（Stephon Castle）展現大將之風，全場挹注15分、8籃板。比賽倒數時刻，馬刺控衛福克斯雖然全場命中率欠佳，但關鍵時刻連續拋射與三分球連拿5分，帶領馬刺在最後關鍵時刻還保有4分領先。眼看勝利在望，灰熊後衛斯賓塞卻成為致勝英雄，他先是命中關鍵三分球，隨後再補上一記中距離跳投，個人連拿5分瞬間將比分反超為106：105。馬刺最後一波進攻交由福克斯執行，可惜他的絕殺出手被灰熊阿爾達馬（Santi Aldama）硬生生蓋掉，馬刺以1分之差飲恨。馬刺隊文班亞馬全場22投10中，包括4記三分球，攻下30分、5籃板、3助攻。值得一提的是，文班亞馬此前替補時，馬刺保持全勝，此役卻首次遭遇失利。尚帕尼貢獻23分、8籃板及4抄截。福克斯本戰手感低迷，全場16投僅4中獲得9分，但送出8次助攻、關鍵時刻也有建樹。灰熊隊方面，主將傑克森拿下21分、9籃板及3阻攻，致勝功臣斯賓塞同樣挹注21分、8助攻。這場勝利不僅讓灰熊止住連敗，也展現了在缺少莫蘭特（Ja Morant）的情況下，球隊堅韌的團隊戰力。