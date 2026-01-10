我是廣告 請繼續往下閱讀

活動必看亮點！

▲CORTIS成員趙雨凡（左1）是台灣小孩。（圖／X@cortis_bighit）

2026年第一場韓國音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」，將於今（10）晚在台北大巨蛋盛大舉辦，活動召集超強演出陣容、頂尖頒獎人以及超級主持組合，讓許多粉絲紛紛搶票進場觀禮，《NOWNEWS今日新聞》為您整理活動必看亮點：18組大咖表演嘉賓、BLACKPINK成員Jennie大巨蛋首秀、CORTIS趙雨凡回到台北開唱等，讓您不錯過每一個精彩瞬間。2026年1月10日（六）台灣時間16：00（紅毯）、17：30（典禮）台北大巨蛋TVBS歡樂台、Disney+全台獨家線上同步播出文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組BLACKPINK成員Jennie受邀擔任本次活動表演嘉賓，這不僅是她首度以SOLO歌手身分登上台北大巨蛋舞台，也是BLACKPINK四位成員中第一位走進大巨蛋的人！Jennie於去年推出首張正規個人專輯《Ruby》，作品一推出便橫掃全球多國音源榜單，成績亮眼，被外界視為她個人音樂生涯的重要里程碑，讓粉絲對她將帶來的舞台內容充滿期待。剛出道不滿一年的BTS親弟弟團體CORTIS話題滿滿！迅速獲得許多知名度的他們靠著〈GO!〉橫掃傳流排行榜，有趣的是，團內大哥趙雨凡（James）是台灣小孩，使他們在台灣迅速爆紅，憑藉強烈風格與話題性，他們一舉一動都能引發討論，被視為新世代「怪物新人」。宋仲基也是本屆金唱片獎的另一大焦點，這是他與外國妻子二婚、升格人父後，首次來台參加活動。宋仲基過去憑夯劇《太陽的後裔》紅遍全亞洲，並與劇中搭檔宋慧喬步入婚姻，一度被視為演藝圈的佳話，然而這段婚姻仍畫下句點，如今他展開人生新篇章，以人夫、人父身分再度現身台灣，狀態與心境備受討論，也讓不少網友笑稱他是「替孩子賺奶粉錢」，一舉一動都成為焦點。典禮頒獎嘉賓同樣星光熠熠，台灣天后蔡依林、亞洲男神許光漢等人將輪番登場。蔡依林日前才在台北大巨蛋斥資9億元打造個人演唱會，氣勢驚人，如今相隔不久再度回到同一舞台，她是否會與宋仲基、安孝燮等韓國男神同台互動，也成為眾粉絲的關注焦點。而許光漢則憑藉《想見你》在韓國累積超高人氣，被譽為「韓國人心中的台灣男神」，此次出席金唱片頒獎典禮，勢必以親和魅力與高顏值吸引全場目光，不僅讓台灣粉絲期待不已，就連韓國粉絲也是引頸期盼，為典禮增添濃厚的跨國話題性。本屆活動由成始璄與文佳煐攜手主持，成始璄是金唱片獎的「御用主持人」，此次是他第10度接下主持棒，穩健台風與流暢控場能力深受肯定；而因《女神降臨》走紅的文佳煐，近年活躍於戲劇與綜藝領域，口條清晰、形象亮眼，新舊世代搭檔，被外界看好將為典禮帶來兼具專業與新鮮感的舞台火花。