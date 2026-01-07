此役詹姆斯出賽33分鐘，攻下30分、8籃板、8助攻，投籃命中率高達53%，三分球60%，罰球更是百分百命中

詹姆斯仍成功帶領球隊打出正負值+13的表現，湖人不僅沒有失速，反而趁勢擴大優勢，徹底壓制鵜鶘的反撲氣焰。

。對一名已累積大量NBA美國職籃（National Basketball Association）出賽里程、年滿41歲的球員而言，這樣的效率與負荷輸出堪稱不可思議，也再次刷新外界對「年齡極限」的想像。比賽進入第四節後，詹姆斯在最需要領袖站出來的時刻接管戰局，單節攻下10分，幫助湖人逐步拉開差距。更關鍵的是，在盧卡．唐西奇不在場的時間內，由於奧斯汀．里夫斯因小腿傷勢缺陣，湖人需要詹姆斯承擔更多持球與組織責任，而非單純作為進攻串聯點。這樣的比賽內容，也讓湖人球迷重新燃起希望。只要球隊能在陣容深度上再補強一至兩塊拼圖，即便身處競爭激烈的西區，仍具備衝擊更高目標的底氣，而詹姆斯在高齡下仍能維持巔峰輸出，正是這份想像空間的核心來源。而湖人接下來將迎來背靠背賽程，下一戰將於明作客對上聖安東尼奧馬刺。