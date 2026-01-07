我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧追思會訂於1月8日上午11點30分，家屬說明會以他最愛的白色為主題。（圖／家屬提供）

林光寧（左2）在蕭敬騰和林有慧結婚時，親筆幫女兒簽下結婚證書。（圖／喜鵲娛樂提供）

資深藝人林光寧近期因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲。家屬已發布訃聞，確定將於，在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行追思紀念會。林光寧女兒林有慧（Summer）是金曲歌王蕭敬騰的妻子，她和家人在訃聞中表示，父親一生喜歡熱鬧、喜歡和朋友家人相聚，「因此誠摯邀請親朋好友抽空前來，並以父親喜歡的白色為主題，請大家穿著白色服裝來陪爸爸Party，用他最喜歡的熱鬧與笑聲，為他舉辦一場溫馨的畢業典禮。」林光寧的一生堪稱台灣娛樂史的縮影，見證了半個世紀產業的變遷。早年他曾是知名的秀場經紀人，更是國際巨星鄧麗君的摯友，在圈內輩分極高。中晚年轉戰幕前，成為一位「硬底子」的實力派演員，戲路極其寬廣，無論正派、反派或喜劇角色都能完美駕馭。觀眾對他最深刻的印象，莫過於經典喜劇《家有仙妻》中那位呆萌可愛的「仙爸」，以及偶像劇《轉角遇到愛》中大S的富爸爸。除了慈父形象，林光寧演起反派也絲絲入扣，他曾在《台灣靈異事件》飾演記者老王、電影《霸王花》中飾演警官，更在《林投姐》裡詮釋反派日本巡佐，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，展現了他作為演員的多重面貌。2024年10月，在女兒林有慧和蕭敬騰結婚時，林光寧因中風坐著輪椅亮相，身形比年輕時消瘦許多，照片曝光讓粉絲都差點認不出來。當時他不僅出席結婚典禮，在蕭敬騰和林有慧登記結婚當天，也在證婚書上簽名。當時林光寧因為生病，手部已經萎縮，其實不太好拿筆，但為了參與女兒的重要時刻，他仍堅定簽下自己的名字，讓林有慧相當感動，也感動諸多粉絲。林光寧不只是螢光幕裡面的爸爸，也是一位深愛女兒的慈父。林光寧於2025年12月13日安詳辭世，家屬表示，為了避免影響追思會的莊重，當日不開放媒體進場，但設有媒體區供拍攝觀禮，期盼各界給予家屬空間，一同送這位演藝圈前輩最後一程。