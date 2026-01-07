我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇無預警將老將保羅（Chris Paul）裁掉，外界也出現是否是球員希望保羅離開，才導致這樣的風波，對此陣中前鋒巴圖姆（Nicolas Batum）在受訪時否認了這些傳聞。（圖／美聯社／達志影像）

快艇最終以「這是一位擁有歷史級生涯的傳奇快艇球員」為名，正式對外宣布分手。

▲「控衛之神」CP3保羅（Chris Paul）重返快艇卻不歡而散，知名經紀人富保羅（Rich Paul）認為是溝通出了問題。如今傳出金塊有意網羅這位40歲老將，助他完成奪冠夢想。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）向來不乏童話式結局，尤其對於偉大球星而言，能在生涯尾聲展開一趟「告別巡迴」，向熟悉的城市與球迷致意，幾乎是最理想的落幕方式。這位被譽為史上最偉大的控球後衛之一，12度入選全明星、5次年度第一隊、NBA75大球星成員，生涯助攻榜高居歷史第2，「控球之神」的名號早已深植人心。去年11月22日，保羅在社群平台發文「回到北卡！這趟旅程太不可思議……感謝這最後一段」，搭配生涯精華影片，被普遍解讀為正式宣告退休前的最後一舞。就在對亞特蘭大老鷹隊賽前，洛杉磯快艇隊無預警宣布與40歲的保羅分道揚鑣，讓這段「重返快艇的告別巡迴」，在毫無預警下變成震撼聯盟的分手戲碼。保羅本人在美東時間凌晨2點40分於社群限時動態發文寫下「剛剛才知道我要被送回家了」，搭配和平手勢符號，低調卻難掩震驚。消息曝光後，快艇更衣室同樣一片錯愕。詹姆斯．哈登（James Harden）賽後直言「我跟大家一樣震驚與困惑」，當家球星卡威．雷納德（Kawhi Leonard）也坦承完全沒料到事情會如此發展。名嘴史蒂芬．A．史密斯（Stephen A. Smith）更毫不留情地表示：「你怎麼能這樣對克里斯．保羅？」邁入生涯第21個賽季，保羅很清楚自己已無法對抗歲月，但為了讓最後一年更有意義，他在去年7月選擇與快艇簽下1年合約，希望與老戰友再拚一次。開季5戰3勝2敗，看似仍在正軌，但接下來局勢急轉直下。聯盟啟動對快艇涉嫌違規代言的調查，雷納德因腳踝傷勢缺席10場，布萊德利．比爾（Bradley Beal）髖部骨折提前報銷，球隊17戰輸掉14場，士氣與信任同步崩解。籃球事務總裁勞倫斯．法蘭克（Lawrence Frank）對外強調，球隊並非將戰績不佳歸咎於保羅，「責任在我，這個決定與單一事件或會議無關。」魯則坦言，保羅的離開「不一定對球隊有幫助」，也直言這不是因為他的場上表現，「這只是不符合他想要的角色與方向。」話鋒一轉，魯仍流露不捨：「沒有人希望看到偉大的球員這樣退場。」依規定，保羅在12月15日前仍無法被交易，快艇短期內也不太可能直接將他釋出，使得買斷成為可能選項，但後續落腳處仍充滿變數。原本被期待的甜美告別巡迴，如今卻變成一場充滿遺憾的分離。對保羅而言，這不只是一次轉隊風波，而是生涯最後篇章被迫改寫；對聯盟來說，即便是傳奇，現實往往比童話更殘酷。