日本知名棒球媒體《BaseBall Channel》昨日（6日）舉行第二屆《DJ Ketchup MLB 線上對談》，邀請大聯盟評論家福島良一及紐約出身的資深作家KZilla擔任嘉賓。針對紐約洋基這支坐擁27座世界大賽冠軍的傳統豪門，KZilla在節目中語出驚人地表示，現在的洋基正處於球隊歷史上的「第3次黑暗期」，並直指對於洋基迷來說「只有冠軍才有意義」。
「世界大賽冠軍以外都沒意義」 紐約作家的獨特視角
KZilla在節目中指出，洋基歷史上的第一段黑暗期發生在1910年代，第二段則是1978年至1996年間，而第3期就是現在。此話一出，讓主持人DJ Ketchup驚呼：「現在居然是黑暗期？」
事實上，洋基近年戰績穩定，2024年不僅奪下美聯東區冠軍，更一路殺進世界大賽，去年也以分區第二的身分晉級季後賽，可惜最後仍敗在藍鳥手下。然而，KZilla解釋道，這正是紐約球迷的標準：「對洋基迷來說，除了奪得世界第一，其他什麼都不感興趣。」由於洋基自2009年奪冠後，已超過15年未嘗冠軍滋味，在死忠球迷眼中，這段長期的「冠軍荒」無異於黑暗期。
33年連續勝率過半！福島良一解析洋基傳統強盛之美
大聯盟評論家福島良一則從歷史數據層面分析，認同洋基目標的獨特性。他表示：「洋基目前共拿過27次世界大賽冠軍，排名大聯盟第一，且遙遙領先第二名聖路易紅雀的11次。確實對這支球隊來說，只有冠軍才是唯一的目標。」
不過，福島良一也提到洋基一項傲人的「隱形成就」。他指出，截至去年為止，洋基已經連續33個賽季勝率突破五成，「大聯盟史上最長紀錄是洋基在1926年至1964年寫下的連續39年。雖然球迷渴望奪冠，但每年都能維持競爭力、穩定保持過半勝率，正是這支傳統強隊的價值所在。」
賈吉33歲仍未奪冠 記者怒轟洋基制服組：不能再等了
事實上，因為昔日「邪惡帝國」紐約洋基在今年冬天的交易市場靜悄悄，《The Athletic》知名記者羅森塔爾（Ken Rosenthal），就於節目上公開痛罵洋基制服組無作為，完全在浪費33歲現役最強右打「法官」賈吉（Aaron Judge）的職業生涯。「洋基不能再這樣下去了，就像球迷在喊的那樣，我們不能再浪費（時間）了！」
羅森塔爾在節目上聊到洋基，除表達球團至今毫無作為，在浪費賈吉巔峰時期之外，也提到洋基其實沒有任何本錢等待，「他們曾經知道自己在做什麼，所以他們交易索托（Juan Soto）、找來貝林傑，但一切在索托離隊後，好像全停下來了。」
回顧賈吉職業生涯，他自2017年完整賽季以來，9年間7度入選明星賽，率隊8度打進季後賽，最好成績卻停留在2024年闖入世界大賽，至今未嘗一冠，而他如今也已33歲，與洋基諸多傳奇球星相比，賈吉個人成績完全不落下風，卻始終未能率隊奪下任何一年的世界大賽冠軍。
羅森塔爾認為，洋基至今還未真正意義上的，為他打造一支足以衝擊冠軍的陣容，而是就各層面不斷考量、等待，而賈吉留給條紋軍的時間不多了，「我預期他們會有一些動作吧！但最終，也還得看到結果才行。」
