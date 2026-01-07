我是廣告 請繼續往下閱讀

在NBA的比賽末段，當防守方領先3分且比賽時間所剩無幾時，是否該採取「主動犯規」送對手罰球，藉此剝奪對手投進追平三分球的機會？球迷通常討厭這種做法，認為這扼殺了比賽最刺激的絕殺懸念，將高潮替換成無聊的罰球大戰。然而，對於已經41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）來說，這根本不是問題。他在最新的Podcast節目《Mind The Game》中冷酷地回應了球迷的抱怨，並坦言自己傾向犯規的理由，除了戰術考量外，更包含了一個超誠實的原因，那就是「我老了，不想加班」。詹姆斯首先從專業角度分析。他認為隨著聯盟球風演變，現在每一隊都有專門拉開空間的射手陣容，採取犯規戰術純粹是為了提高勝率的理性選擇。「現在是三分球聯盟，如果在比賽最後30秒你領先 3 分，而對方整場已經投進12、13顆三分球了，你絕對不會希望第14顆發生在這一刻。」詹姆斯說道。他強調，與其賭對手投不進，不如掌握主動權送對手上罰球線，雖然這不保證必勝，但在當今連76人隊中鋒卓蒙德（Andre Drummond）都能開發出三分投射的年代，給對手任何空檔都是玩火。詹姆斯以近期夏洛特黃蜂逆轉克里夫蘭騎士的比賽為例。當時騎士選擇防守不犯規，結果被黃蜂新星米勒（Brandon Miller）飆進追平三分逼入延長賽。詹姆斯指出，那一刻氣勢瞬間倒向黃蜂，而騎士則感覺像是「搬石頭砸自己的腳」，最終輸掉比賽。這種心理上的打擊，往往比體能消耗更致命。不過，讓全網笑翻的還是詹姆斯隨後吐露的「真心話」。對於為何堅持不打延長賽？這位41歲的老將直言不諱：「我不想經歷那些（延長賽）。對我個人來說，我41歲了。再打5分鐘？這會徹底毀了我第二天的身體恢復行程。」雖然聽起來像是玩笑，卻也道出了征戰第23個賽季的無奈與代價。對於詹姆斯而言，在漫長的例行賽中，能用罰球大戰解決對手，絕對比在延長賽燃燒生命來得划算。