我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士昨日以102：103、1分之差飲恨敗給洛杉磯快艇，比賽末段的爭議判決引爆全美球迷怒火。勇士總教練科爾（Steve Kerr）因不滿判決連續吞下兩次技術犯規遭驅逐出場，一哥柯瑞（Stephen Curry）也犯滿畢業。針對外界質疑，NBA 官方今日打破沈默，裁判長正式承認當時確實發生了「誤判」，那一記被沒收的關鍵2分，極有可能改寫比賽結果。這場比賽的轉捩點發生在第四節，當時戰況膠著。勇士球員佩頓二世（Gary Payton II）切入上籃，遭到快艇前鋒柯林斯（John Collins）封阻。當下裁判認定是乾淨的火鍋，但慢動作重播顯示，球在接觸籃板後才被拍掉，明顯構成「妨礙中籃」。針對此爭議，該場比賽的裁判長福特（Brian Forte）在賽後報告中明確坦承錯誤：「那球應該被判為妨礙中籃違例。」至於為何當下無法透過重播改判？福特解釋了規則上的無奈：「唯有當下裁判響哨認定是妨礙中籃，或者快艇隊提出挑戰，我們才能看回放。加上該回合並非發生在比賽最後兩分鐘內，因此無法主動啟動重播輔助判決。」這意味著，這關鍵的2分就這樣憑空消失，直接影響了最終僅1分差的勝負。官方報告也還原了科爾遭到驅逐的始末。報告指出，科爾之所以情緒失控，是因為一連串對勇士不利的判決累積所致。首先是柯瑞的一次拋投得分被沒收，裁判認定在投籃動作前已發生無球犯規；緊接著就是柯林斯那記漏判的妨礙中籃；隨後快艇發動反快攻，柯瑞為了阻止對手領到了個人第 5 次犯規。眼看球隊在追分時刻連吃悶虧，科爾終於忍無可忍，直接衝進場內對著三名裁判咆哮。福特在報告中描述：「科爾教練激動地衝向裁判並飆罵髒話，在吞下第一次技術犯規後仍未停止，即便助教試圖拉住他，他依然持續辱罵，導致吞下第二次技術犯規被驅逐。」雖然科爾的行為依規必須被趕出場，但隨著官方承認誤判，輿論風向也轉為同情勇士，認為若非這記關鍵漏判，比賽結局或許將完全不同。