▲莫莉（如圖）過去與新加坡國際品牌CHARLES&KEITH推出聯名系列包款，被質疑只有換顏色，包款不見設計感。（圖／CHARLES&KEITH提供）

在IG擁有83萬粉絲的時尚網紅莫莉，近來捲入疑似職場霸凌風波，隨著形象受創，她昔日的爭議行徑也逐一被網友翻出檢視。她過去與新加坡國際品牌CHARLES&KEITH、俗稱小CK推出聯名系列時，曾遭Dcard網友質疑，只是舊款換顏色，不見包包有特別的設計。當時莫莉為此委屈開直播落淚，激動地回應，她表示，從頭到尾都沒有說要設計包款，並強調聯名不等於有設計權。莫莉從節目《大學生了沒》出道，後來往台灣時尚圈發展，成為粉絲數逼近百萬的KOL，自帶高人氣。她曾受邀成為CHARLES&KEITH的首位台灣聯名對象，當時官網與門市同步開賣，話題十足。不過，包款曝光後，有人貼出自己過往購買的品牌舊包，與莫莉的聯名款進行對比，發現除了顏色不同，外型幾乎雷同。網友忍不住吐槽，只是換顏色，包款還是舊款。面對網友「只是換色」的指控，莫莉當時選擇親上火線開直播回應。過程中她情緒相當激動，講到委屈處更一度氣到哭。她表示，這是她第一次想要正面回擊Dcard的文章，原因是不忍心看到品牌、員工以及自己團隊的付出被踐踏，「我知道這次為了聯名有多辛苦，我們付出的心血有多少？看到文章，不管是品牌團隊被曲解、被誤會，我必須要站出來說話。」對此，當時莫莉在直播中解釋，品牌通常擁有經典款式的公版，聯名商品多是在公版的基礎上做細節、塗鴉或材質的延伸，以融入藝人的特色。她坦言，因為商品需要量產販售，無法像單一名人訂製服那樣大幅度修改結構，只能在不可控的因素下，針對顏色、皮革、質料進行調整。莫莉當時表示，「從頭到尾我都沒有說我是『設計』這個包款，我全部打出來的就是事實。」除了過去的事件，今日莫莉爆出的職場爭議。據《鏡週刊》報導，莫莉遭爆料疑似間接導致前助理輕生。事件源於莫莉團隊去年底赴米蘭時裝週時，遇到近百萬元的租車詐騙事件。團隊疑似將責任全數推給一名負責該業務的前助理，不僅私下要求簽署高額違約金的保密條款，經紀人Henry也在社群發布聲明，指控助理疏失並影射其與公司有財務爭議。這則聲明隨即引發網路公審，導致該助理遭肉搜辱罵，甚至被貼上「翻版蘿拉」負面標籤。疑似在職場高壓、鉅額賠償壓力與數位霸凌的多重夾擊下，該助理身心崩潰，最終於上月底不幸輕生，並傳出家屬在治喪期間仍遭網友騷擾。這起悲劇也扯出莫莉團隊疑似長期要求助理「24小時待命」及代墊高額款項，多項職場剝削疑慮。莫莉的光鮮亮麗形象在爭議中跌落神壇。相關事件疑雲《NOWNEWS今日新聞》已傳訊求證，但截至截稿前莫莉方尚未回應。